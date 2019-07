Emma in difesa di Carola Rackete arrivano gli insulti dal web

musicaetesti.myblog

(Di martedì 2 luglio 2019)Marrone sui malgrado è finita nuovamente nel mirino degli haters in rete. Dopo le polemiche scatenate nei mesi scorsi per una sua dichiarazione a favore dei porti aperti, la cantante salentina viene ancora una volta investita dall’odio social. A scatenare il putiferio questa volta, un post su Instagram: «Solo una parola. Vergogna. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento su valori e rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza», ha scritto la cantante difendendo, capitana della Sea Watch 3 accolta da fischi e ingiurie al suo arrivo a Lampedusa. Le idee disulla questione migratoria sono note da tempo. Lo scorso febbraio era stata pesantemente insultata, da un consigliere comunale della Lega in Umbria, ora espulso dal partito. Ora ad insultarla sono proprio i suoi followers: ...

