All' Europarlamento i Brexiteer danno le spalle all' Inno dell' Ue

Europarlamento - deputati del partito della Brexit voltano le spAlle durante l’inno europeo : Gli eurodeputati britannici del Brexit Party, la formazione di Nigel Farage, sono rimasti seduti o hanno voltato le spalle durante l’esecuzione dell’inno europeo che ha aperto la sessione inaugurale del nuovo Parlamento europeo oggi a Strasburgo. A rimanere seduti anche alcuni parlamentari francesi del gruppo sovranista Identità e democrazia, di cui fa parte la Lega Parlamento Ue, ...

I nazionalisti hanno presentato il loro nuovo gruppo All'Europarlamento : Italia-Ue leghista Zanni presenta nuovo gruppo nazionalista al Parlamento europeo Madrid, 14 giu - (Agenzia Nova) - I partiti sovranisti dell'Ue hanno presentato ieri, 13 giugno, un nuovo gruppo al Parlamento europeo: Identità e democrazia (Id). Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", a

"Identity & Democracy" - nasce il gruppo sovranista All'Europarlamento : Nove delegazioni per un totale di 73 europarlamentari. Il nuovo gruppo sovranista di Matteo Salvini verrà presentato ufficialmente domani a Bruxelles, pronto per “incidere sulla futura maggioranza che sarà molto eterogenea”, dice all’Huffpost Marco Zanni, capodelegazione della Lega all’Europarlamento, eletto oggi presidente del nuovo gruppo. ’Padre nobile” della nuova formazione, Matteo Salvini. ...

Lara Comi fuori dAll'Europarlamento - tutta la verità : "La mia richiesta a Silvio Berlusconi" : "Cara Lara, prendo atto con profondo rispetto della tua scelta di rinunciare a rimanere nel Parlamento Europeo, nonostante il tuo ottimo risultato elettorale, conquistato in una situazione difficile". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera inviata a Lara Comi. "Compren

All'Europarlamento cordone sanitario contro i sovranisti : No pasaran. I sovranisti non devono passare. Il tentativo è tuttora in corso, chissà se regge ma nel 2014 una roba simile fu tentata ed ebbe successo. Allora lo chiamavano il ‘lodo Schulz’: meticolosa costruzione per impedire l’accesso alle cariche apicali dell’Europarlamento (presidenze di commissione, vicepresidenze d’aula) agli eurodeputati che non rispettassero lo spirito dei trattati. E ...

Nomine Ue - processi parAlleli a Consiglio e Europarlamento. Italia (al momento) fuori da giochi : Si sono incontrati in una cena di lavoro a Bruxelles, al Palais d'Egmont, ospiti del premier belga uscente Charles Michel, i sei primi ministri designati dai tre partiti politici europei più importanti (Ppe, Socialista e Liberale) come "coordinatori" per negoziare sui candidati alle nuove Nomine ai vertici Ue (i futuri presidenti della Commissione, del Consiglio europeo e della Bce, e il nuovo Alto Rappresentante per la Politica estera e di ...

Sovranisti e populisti - la solitudine degli italiani eletti All’Europarlamento : Dovevano essere, sia secondo la narrazione leghista che secondo quella pentastellata, le elezioni europee della svolta, una svolta sovranista ("meno Europa") o populista ("Europa del popolo e non più dell'establishment"). Invece, il risultato del voto - deludente per i Cinquestelle (17,7% e 14 eletti, 3 in meno del 2014) e trionfale per la Lega (34,3% e 28 eletti, 23 in più del 2014) - ha consegnato gli eurodeputati della maggioranza di governo ...

Emma Bonino ancora fuori dAll'Europarlamento : "Colpa di Salvini e Di Maio" - zero auto-critica : Non vince mai, Emma Bonino: la sua +Europa resta infatti fuori dal Parlamento europeo, raccogliendo al voto appena il 3,09% (lo sbarramento è al 4%). È ormai dalle Europee di 20 anni fa - quando con Marco Pannella prese l'8% - che la Bonino non riesce mai ad eleggere un candidato: né alle Europee de

L’onda dei Verdi : 70 seggi All’Europarlamento - ne avevano 50 : Festa grande al quartier generale dei Gruenen in Germania: gli ecologisti hanno ottenuto un incredibile 20%, diventando il secondo partito dopo la CDU della cancelliera Merkel. E come dice Sven Giegold, capolista per il parlamento europeo, "Il motto della nostra campagna è stato, vi porteremo sul sentiero di un'Europa di solidarietà, ecologia e soprattutto democrazia". Il risultato tedesco è il più eclatante ma non l'unico. In Francia, i ...

La notte elettorale All’Europarlamento a Bruxelles. Lo spoglio minuto per minuto : Tutto, o quasi, è pronto nella sede dell'Europarlamento a Bruxelles per la kermesse della lunga notte elettorale, che comincerà domenica pomeriggio alle 18, mentre ancora si starà votando per le europee in Italia e in diversi altri paesi membri: quattro sale stampa attrezzate per 1.200 giornalisti, tra cui, irriconoscibile, il l'emiciclo dell'Assemblea trasformato in un enorme studio televisivo con i posti degli eurodeputati assegnati ai ...

Roberto Battiston - dAlla revoca All'Asi Alla corsa per l'Europarlamento : "I sovranismi fanno male Alla scienza" : “I sovranismi fanno male alla scienza, che necessita collaborazione e complessità. Mentre fanno solo gli interessi di Usa, Cina e Russia che vogliono la frammentazione dell’Europa, per avere tutto il bottino”. Propone un “nuovo patto tra politica e scienza”, Roberto Battiston, fisico e già presidente dell’Agenzia spaziale italiana, ora candidato nel Pd a queste europee, il secondo italiano a ...