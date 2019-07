Wikipedia lancia ' sciopero social' | Stop il 4-5 luglio per un sistema più

repubblica

(Di lunedì 1 luglio 2019) L'idea del cofondatore Larry Sanger per l'indipendenza digitale e contro il monopolio dei big della Silicon Valley

fisco24_info : Cofondatore Wikipedia lancia 'sciopero social' il 4-5 luglio: Per chiedere sistema più libero e non in mano a pochi… - twolighteyes : Il cofondatore di @Wikipedia lancia sciopero dei social network il 4 e 5 luglio - pisaonline : Per chiedere sistema più libero e non in mano a pochi soggetti -