Traffico Roma del 01-07-2019 ore 19 | 00

(Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀLUNEDI 1 LUGLIOORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACIINTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLAFIUMICINO A VIA CASILINA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: VERSO LA CAPITALE DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA ED IN DIEZIONE OPPOSTA VERSO POMEZIA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA E DA VIA DI TRIGORIA A POMEZIA. CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA LURENTINA TRA VIA CELINE E VIA DI VALLERANOIN DIREZIONE FUORI CITTÀ. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE PERVERSO SAN GIOVANNI DA V. LE DI TOR DI QUINTO A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA TANG. ALTRE FILE DA VIA ...

