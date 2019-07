Traffico Roma del 01-07-2019 ore 14 | 30

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀLUNEDI 1 LUGLIOORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL GRA SI STA IN CODE PER UN INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA TUSCOLANA IN A CARREGGIATA INTERNA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE DALL’ARDEATINA ALLA VIA APPIA RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A VIA TIBURTINA IN DIREZIO FORO ITALICO IN CITTA’ UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA ROBERTO MALATESTA NELLE VICINANZXE DI VIA DELL’ACQUA BULLICANTE. LAVORI E CHIUSURA DI VIA LANCIANI DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI IN DIREZIONE QUINDI DI MONTI TIBURTINI E DELLA TANGENZIALE. ILPROVENIENTE DA VIALE VENTUNO APRILE SARÀ DEVIATO NELLE VIE CIRCOSTANTI. E A SUBIRE DEVIAZIONI SARANNO ANCHE I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA. SI TRATTA DELLE LINEE 61, 445, 542, 544. DA ...

GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Tiburtina prossimità via Roccamandolfi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 998. - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Tiburtina prossimità via Roccamandolfi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 998. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Tiburtina prossimità via Roccamandolfi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 998. -