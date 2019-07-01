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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 01-07-2019 ore 14 | 30 VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 13:20    DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 01-07-2019 ore 14:30 (Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDI 1 LUGLIO  2019 ORE 13:20    DALLA CENTRALE LUCEVERDE,  UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL GRA  SI STA IN CODE PER UN INCIDENTE  DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TUSCOLANA IN A CARREGGIATA INTERNA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE   DALL’ARDEATINA ALLA VIA APPIA RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A VIA TIBURTINA IN DIREZIO FORO ITALICO  IN CITTA’ UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA ROBERTO MALATESTA NELLE VICINANZXE DI VIA DELL’ACQUA BULLICANTE. LAVORI E CHIUSURA DI VIA LANCIANI DA PIAZZA MARUCCHI A LARGO LANCIANI IN DIREZIONE QUINDI DI MONTI TIBURTINI E DELLA TANGENZIALE. IL Traffico PROVENIENTE DA VIALE VENTUNO APRILE SARÀ DEVIATO NELLE VIE CIRCOSTANTI. E A SUBIRE DEVIAZIONI SARANNO ANCHE I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA ZONA. SI TRATTA DELLE LINEE 61, 445, 542, 544. DA ...
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twitterGHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Tiburtina prossimità via Roccamandolfi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 998. - MassimoChiaram7 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Tiburtina prossimità via Roccamandolfi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 998. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Tiburtina prossimità via Roccamandolfi, #traffico rallentato causa #incidente all'altezza del civico 998. -

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