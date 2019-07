Sicilia | beni demanio marittimo | aggiudicati primi nove

Gdf : in Sicilia confiscati beni per quasi 227 milioni : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La confisca definitiva di aziende, beni, disponibilità finanziare e quote societarie per un totale di 226,7 milioni e il sequestro per oltre 439 milioni. E' il risultato dell'azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nell'economia legale messa in atto da