Si schianta con auto contro muro | 19enne in gravi condizioni

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – È ricoverato in codice rosso all’ospedale dei Castelli Romani unche nella notte tra sabato e domenica ha avuto un grave incidente stradale a Velletri. Il ragazzo si trovava a bordo della sua, sulla via Appia, quando per cause in corso di accertamento ha perso illlo della macchina finendoildi cinta di una villa. Ile’ stato soccorso dal 118 e dai Carabinieri della stazione di Velletri. Su di lui sono in corso i test per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. L'articolo Siconinproviene da RomaDailyNews.

