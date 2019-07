Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) '. Ledi' è il primo volume di una nuova saga fantasy della scrittrice. Una storia appassionante, in cui amore e guerra diventano elementi centrali nel racconto della trasformazione dei due giovani protagonisti. Bianca Saffei e Marco Neroni sono due adolescenti come tanti altri: si dividono tra la scuola, lo sport e pallidi amori che sembrano scuotere le lorocome un terremoto. Non sono coscienti di far parte di un destino che li metterà ben presto di fronte a un vero cataclisma emozionale, che farà apparire la loro vita precedente come una lunga sequela di eventi noiosi e banali. In questo romanzo fantasy young adult l’autrice ripropone la sua passione per il mondo classico, già approfondita in altre sue opere, e il suo amore per le figure mitologiche e per le battaglie epiche, raccontando una storia a cavallo tra realtà e leggenda. Tra avventura e ...

LisaDiGiovanni2 : Recensione de 'Lotus. Le anime di Aoroa' di Roberta Dieci - ilcibicida : 'Flamagra', nuovo lavoro di @flyinglotus. La nostra recensione -