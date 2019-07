Prof universitario a tempo pieno e ingegnere in privato | danno per 900mila euro

Capello : ‘Sarri è andato a Londra da insegnante e torna da Professore universitario’ : La Juventus ieri ha annunciato finalmente il nuovo allenatore che come previsto è Maurizio Sarri, conduttore da sempre osteggiato dalla tifoseria bianconera perché è stato sulla panchina del Napoli e comunque non rispecchierebbe lo stile della società. A parlare dell'impatto che potrebbe avere la nuova guida sul pianeta bianconero è Fabio Capello, nell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport". I consigli per Maurizio L'ex allenatore, ...