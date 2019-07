Nunzia e Arcangelo Falò di confronto | lui si presenterà? | Temptation Island 2019

Spoiler Temptation 1 luglio : Nunzia chiede il falò con Arcangelo : L’1 luglio su Canale 5 a partire dalle 21:30 circa verrà trasmessa la seconda puntata di Temptation Island. Tra i telespettatori c’è grande attesa, visto che la sesta edizione è partita col botto. Infatti, non era mai capitato che dopo sole 4 ore dalla prima registrazione, uno dei fidanzati richiedesse un confronto anticipato con la sua fidanzata. Quest’anno molte coppie sono in difficoltà fin dall’inizio. I protagonisti della seconda puntata ...

Anticipazioni Temptation Island del 1° luglio : Nunzia chiede il confronto con Arcangelo : È tutto pronto per la seconda puntata di Temptation Island che oggi 1° luglio verrà trasmessa in prima serata su Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle sei coppie continua e per una di esse potrebbe arrivare il falò di confronto: Nunzia non ha affatto gradito il comportamento di Arcangelo, che ha cominciato subito a divertirsi con le single presenti nel villaggio. Per tale ragione desidera confrontarsi con lui per capire se il loro rapporto ...

Temptation Island - anticipazioni 1° luglio : Nunzia e ARCANGELO - confronto finale? : Grandi ascolti per la prima puntata di Temptation Island 2019: lunedì scorso il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia ha raggiunto 3.546.000 telespettatori con uno share del 22,25%. Un inizio davvero da record, ma siamo già giunti al secondo appuntamento a cui assisteremo stasera, lunedì 1° luglio. Cosa succederà? anticipazioni Temptation Island: NUNZIA ha chiesto il falò di confronto con ARCANGELO. Lui accetterà? Chissà che per una delle ...

Nunzia e Arcangelo di Temptation Island si lasceranno? Parla un autore : Temptation Island, Nunzia e Arcangelo verso il falò di confronto: la rivelazione di un autore In base alle anticipazioni di Temptation Island circolate on line in questi giorni, nella prossima puntata ci sarà il falò di confronto tra Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco. Difatti la prima, dopo aver visto il suo fidanzato in atteggiamenti decisamente equivoci con alcune tentatrici della trasmissione, ha deciso di richiedere il falò per chiarirsi. La ...

Temptation Island 2019 - la decisione di Nunzia e Arcangelo. Succede dopo 13 anni d’amore : Temptation Island, l’indiscrezione sulla seconda puntata: “Una coppia è pronta a lasciare il programma”. Nella prima puntata, abbiamo lasciato due coppie in piena crisi: Jessica e Andrea e Nunzia e Arcangelo. Per quanto riguarda questi ultimi, lui non disdegna le attenzioni della tentatrice e Nunzia chiede un falò di confronto. La prima puntata è terminata senza sapere se Arcangelo ha accettato il confronto con la giovane ...

Nunzia e Arcangelo - parla l’autore di Temptation Island : “Decisione difficile” : Nunzia e Arcangelo a Temptation Island: dopo 13 anni d’amore prenderanno una decisione difficile Nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2019, il pubblico assisterà al confronto tra Nunzia e Arcangelo. La coppia affronta così la fine di questo emozionante percorso. A richiedere il tanto temuto falò di confronto è proprio la Sansone, la […] L'articolo Nunzia e Arcangelo, parla l’autore di Temptation Island: ...

Temptation Island - anticipazioni 2^ puntata : per la coppia Nunzia-Arcangelo forse un addio : Temptation Island è iniziato e sei coppie di innamorati hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto. Già nella prima puntata, andata in onda lunedì 24 giugno, gli esiti non sono stati positivi. I dodici concorrenti si sono divisi in due diversi villaggi, quello dei fidanzati circondati da 13 donne single e quello delle loro compagne attorniate da 13 tentatori. Le coppie hanno accettato di trascorrere 21 giorni separati per avere delle ...

Temptation - spoiler : Arcangelo e Nunzia al falò di confronto nel secondo appuntamento : Ieri 24 giugno è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 2019, il reality sui sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e che già nella puntata d'esordio ha visto molti di scena, primo tra tutti il falò di confronto immediato richiesto da Andrea alla fidanzata Jessica. La ragazza, però, non si è presentata all'appuntamento e solo nel corso delle prossime puntate vedremo come si evolverà la crisi profonda in atto tra i due fidanzati. ...

Nunzia lascia Arcangelo? Anticipazioni seconda puntata Temptation Island : Durante la seconda puntata del docu-reality, i telespettatori avranno modo di vedere il primo falò di confronto. I protagonisti saranno Nunzia e Arcangelo: la giovane lascerà il suo fidanzato? E' andata in onda, ieri lunedì 24 giugno, la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island: le sei coppie di fidanzati hanno già appassionato i telespettatori di Canale 5, che pian piano stanno imparando a conoscere i protagonisti del ...

Temptation Island - anticipazioni 2ª puntata : potrebbe essere addio tra Nunzia e Arcangelo : La nuova edizione del reality show estivo più atteso dal pubblico di Canale 5, Temptation Island, è cominciata all'insegna dei colpi di scena che hanno sorpreso i telespettatori già a partire dalla prima puntata trasmessa ieri sera, lunedì 24 giugno. Nel corso di questo appuntamento, il pubblico ha conosciuto le coppie che hanno deciso di vivere quest'esperienza mettendo in discussione le proprie relazioni e, di conseguenza, i rispettivi ...

Temptation : Jessica e Andrea avvistati insieme e Nunzia molla Arcangelo : Si è conclusa la prima puntata di Temptation Island 2019, nella quale ci sono state sorprese inaspettate. È stato sufficiente un solo episodio per fare emergere la forte crisi presente in alcune coppie, tra cui quella formata Arcangelo e Nunzia e quella da Jessica e Andrea. Quest'ultimo ha già chiesto il falò di confronto alla sua fidanzata che ha scelto di rimanere nel villaggio per conoscere meglio il tentatore Alessandro. Ma le anticipazioni ...

Temptation Island 2019 - Pagelle/ Jessica incontenibile - Nunzia-Arcangelo si lasciano? : Temptation Island 2019, video e Pagelle della prima puntata: Jessica e Andrea tra le coppie più interessanti, scintille tra Katia e Vittorio...

Anticipazioni Temptation Island seconda puntata : Nunzia lascia Arcangelo : Temptation Island 2019: tutte le Anticipazioni della seconda puntata La prima e scoppiettante puntata di Temptation Island 2019 è finita. Ma cosa vedremo nella seconda? Gli ultimi minuti del programma sono stati dedicati alle Anticipazioni della prossima puntata. Protagonisti saranno questa volta: Nunzia e Arcangelo. Se nella puntata appena andata in ondata abbiamo visto una […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island seconda puntata: ...

Arcangelo e Nunzia a Temptation Island : storia e curiosità sulla coppia : Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo sono una delle coppie. Ecco la loro storia Questa sera partirà un’altra edizione di Temptation Island. Mentre la prima puntata si dice già piena di sorprese e un falò di confronto richiesto a pochissime ore dall’inizio dell’esperienza, ora conosciamo meglio Arcangelo e Nunzia. Il video di presentazione della coppia, […] L'articolo Arcangelo e Nunzia a Temptation Island: storia e ...