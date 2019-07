LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Fabbiano avanti di un set con

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39:annulla una palla break a Tsitsipas. 2-2 nel secondo set. Il primo lo ha vinto l’azzurro. 16.35: Karlovic conquista il primo set contro Arnaboldi. 6-4 per il croato. 16.33: 2-1 per Tsitsipas nel secondo set. 16.31: Break di Karlovic che sale 5-4 nel primo set. 16.29: Il canadese Auger-Aliassime vince il terzo set contro Vasek Pospisil. 16.27: Arnaboldi4-3 contro Karlovic nel primo set. 16.25:VINCE IL PRIMO SET! Ottimo 6-4 dell’azzurro contro Stefanos Tsitsipas. 16.20: Thomasservirà per il primo set contro Tsitsipas. 5-4 per l’azzurro. 16.18: HA VINTO ANDREAS SEPPI! Sconfitto il cileno Nicolas Jarry in quattro set. 6-3 6-7 6-1 6-2. Ora Seppi affronterà il vincente del match tra l’argentino Pella e il rumeno Copil. 16.16: Altro break di Seppi! L’altoatesino sale ...

