Lavoro | Centri per l' impiego | in Veneto dopo 142 navigator altre 171 assunzioni con

Lavoro : in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego (3) : (AdnKronos) - “Non c’è bisogno di attendere i navigator per dare risposte adeguate ai nostri disoccupati – sottolinea l’assessore Donazzan -. La qualità del modello Veneto è già universalmente riconosciuta, come hanno dimostrato le recenti visite della delegazione della Commissione Lavoro del Senato

Lavoro : in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego (2) : (AdnKronos) - Il programma di rafforzamento dei CPI ha già portato nel corso del 2018 alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato di 14 dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 del D.lgs. 75/2017, alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di 8 rapporti di Lavoro

Lavoro : in Veneto in arrivo 171 assunzioni nei Centri per l'impiego : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Prosegue il piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego avviato dalla Regione del Veneto nel 2018 con l’obiettivo di soddisfare i fabbisogni di personale del sistema pubblico per l’impiego, anche in vista delle nuove politiche nazionali, e dare risposte adeguate ai

Fq MillenniuM - il numero sul Lavoro vince il premio ‘Copertina dell’anno’. Gomez : “Sistemare centri per impiego” : Il mensile d’inchiesta FQMillenniuM diretto da Peter Gomez si è aggiudicato il premio Ferrari per la “Copertina dell’anno”. La giuria del premio promosso dalle Cantine Ferrari ha voluto premiare il numero di settembre 2018 dal titolo “Come non diventare un nuovo schiavo”. Nel numero, i giornalisti del mensile hanno raccontato in profondità le problematiche del mondo del lavoro, del precariato dello sfruttamento: “Ci siamo accorti che ogni mese ...

Lavoro - il flop dei centri per l’impiego : solo il 2 - 1% ha trovato un posto : Per la Banca d’Italia nel 2018 solo23mila persone hanno trovato un’occupazione dipendente nel privato attraverso i centri pubblici. Con il reddito di cittadinanza, la preoccupazione è che ci sarà una platea di utenti molto più elevata dell’attuale e con profili di bassa occupabilità, che renderanno più complessa l’operatività dei Cpi ...