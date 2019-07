La ricetta di luglio | la colazione con l’avena super sana

vanityfair

È una ricetta evergreen, quella che vi proponiamo per colazione, sempreverde come tutte le cose semplici e saporite, e destinata ad everybody, continuando con gli anglicismi, perché basta sostituire lo yogurt greco con un corrispettivo vegetale (come quello a base di soia o di riso) per renderla vegan-friendly. Si tratta di una "bowl" d'ispirazione angolsassone e di matrice italiana, fra tante pesche di stagione (caramellate con poco zucchero), un inatteso retrogusto di rosmarino e una spezia classicamente associata alla stagione fredda – la più dicembrina cannella – che ha tanto da dire e da dare anche in ...

