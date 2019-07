India | minibus cade in un burrone | almeno 20 morti

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Unè precipitato in una gola del Kashmir, controllato dall’: lo riferisce un funzionario della poliziana. Venti passeggeri sonoall’istante e altri 10 sono rimasti gravemente feriti e trasportati nell’ospedale più vicino. Gli incidenti stradali nelle aree montuose del nord dell’sono comuni a causa del terreno, della velocità eccessiva e dei veicoli sovraccarichi. Circa 150mila persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in, secondo le statistiche ufficiali. L'articoloin un20Meteo Web.