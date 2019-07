Il Cagliari vende Barella alla Roma Giulini | «L’Inter è sparita dall’11 giugno»

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ora si aspetta il sì del giocatoreall’Inter sembrava un’operazione fatta e finita. Il giovane calciatore dele della Nazionale era entusiasta di trasferirsicorte di Antonio Conte. Soddisfazione reciproca. Sennonché, a detta del presidente del, l’Inter èe lui ha chiuso con laper la cessione del suo pupillo., adesso «si sta prendendo un paio di giorni per valutare serenamente la nuova situazione». Parola del presidente del club sardo Tommaso. «L’11abbiamo raggiunto un accordo con l’Inter sulla parte fissa, restavano i bonus da discutere. Ma da venti giorni non abbiamo più notizie dell’Inter. Nel frattempo, laci ha fatto un’offerta ancora più importante»ha un paio di giorni per riflettere. «Noi – prosegue– speriamo che la questione si chiuda ...

