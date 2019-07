Giffoni Dream Team | aperte le selezioni per la call for talents

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sonoleper laforper i giovani dai 18 ai 29 anni per entrare a far parte del, la community di giovani talenti cheInnovation Hub recluta per realizzare progetti di innovazione da lanciare sul mercato delle industrie creative e socio-culturali. Dal 19 al 27 luglio il potenziale creativo di talenti, provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero, sarà messo al servizio dei partner diper l’ideazione e la creazione di nuovi prodotti, servizi e format educativi inediti, utili al miglioramento della qualità della vita, in differenti ambiti, trasversali tra loro. Possono partecipare alla selezione coloro che hanno completato percorsi di studi, esperienze formative o lavorative in una delle seguenti aree: Laureati/laureandi in scienze dell’educazione, pedagogia, sociologia, design, ingegneria, economia aziendale Coding, ...

