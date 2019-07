Flappy Royale è la nuova modalità Battle Royale di Flappy Bird

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Per chi non riuscisse a capire di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro:è stato un gioco per Android ed iOS che consentiva di guidare un piccolo uccellino attraverso stretti passaggi ricchi di insidie.Ora, come riporta PC Gamer, questo gioco ha la suae può essere giocato addirittura sul vostro browser. La formula è pressoché la stessa per tutti gli altri: sono presenti 99 giocatori oltre a voi in"fantasma". Data la difficoltà esasperante di, le partite durano al massimo cinque secondi.Il bus che porta in giro tutti i giocatori farà cadere tutti gli uccellini svolazzanti nell'arena, prima di schiantarsi rapidamente a terra. Inoltre sarete in grado di personalizzare il vostro personaggio e trasformarlo da un semplice volatile in altro, come ad esempio una banana.Leggi altro...

