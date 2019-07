Csm | l’intercettazione di Palamara | “Lotti mi ha detto che Renzi è in Qatar per far

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Matteoinper far comprare la Roma calcio all’emiro. C’è anche questa suggestione tra le intercettazioni di Luca Lotti e Luca. Non c’è solo il dopocena dell’8 maggio 2019: l’ex sottosegretario è stato intercettato dal trojan inoculato nel cellulare del pm anche intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio. Quella seralo raggiunge a tarda serata in un ristorante. A raccontarlo è il quotidiano La Verità, pubblicando stralci delle intercettazioni di quella serata durante le quali si parla della partita delle nomine delle procure, proprio nel giorno in cui lo stessofu informato dell’arrivo al Csm di un plico riservato sul suo conto proveniente dalla Procura di Perugia, ma non solo. Nel corso della conversazione spunta anche un viaggio indell’ex premier Matteosulla vendita del club giallorosso all’Emiro. Sulla ...

