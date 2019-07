Concerto Laura e Biagio | 30 denunce davanti stadio Olimpico

Info ingressi e orari per il Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma il 29 giugno : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Roma arriva dopo il debutto allo Stadio San Nicola di Bari con il quale hanno ufficialmente aperto il tour congiunto che arriverà fino a Cagliari nella data del 1° agosto. Il controllo delle tessere parte dalle 9 presso lo stand Max Devil situato in via Nigra, mentre la biglietteria situata all'Ex Ostello della Gioventù di Via Delle Olimpiadi è aperta dalle 11 per il ritiro dei biglietti ...

Al Bano e Loredana Lecciso scatenata al Concerto di Laura Pausini e Antonacci : Sembra essere tornato definitivamente il sereno tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, che hanno assistito insieme, e in grande sintonia, alla prima data del nuovo tour di Biagio Antonacci e Laura Pausini. A testimoniare il tutto la stessa Loredana, che ha postato alcune storie che la ritraggono insieme al compagno sul suo account Instagram.-- Un’immagine che trasmette serenità e felicità che, diciamolo, ultimamente erano un po’ mancate in ...

Un omaggio a Freddie Mercury nel Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari (video) : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari inizia immediatamente con la carica giusta. Si parte con 45000 persone e una festa durata oltre 3 ore nella quale si include anche un omaggio a Freddie Mercury. Come promesso, sono 33 i brani in scaletta. I due artisti si passano la palla vicendevolmente passando da un repertorio all'altro, portando anche alcuni brani in duetto così com'era stato annunciato dalla setlist pubblicata a ...

Scaletta e ingressi per il Concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari - info orari e indicazioni : Il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari apre il tour congiunto che si concluderà il 1° agosto a Cagliari. Parte così la tournée che i due artisti ed amici hanno pensato per trascorrere un po' di tempo insieme e per il quale hanno rilasciato un brano inedito in radio che farà parte della tracklist del nuovo album di Biagio Antonacci. La biglietteria sarà aperta a cominciare dalle ore 11, per il ritiro dei biglietti omaggio e ...

Laura - malata di sclerosi multipla - assiste al Concerto di Vasco : Laura, malata di sclerosi multipla, assiste al concerto di Vasco Il cantante ha invitato la donna, affetta dalla malattia da 33 anni, come ospite d’onore per la data a Cagliari di ieri. Accompagnata dal personale medico, in un video appare sorridente mentre canta le hit della rockstar emiliana, di cui è fan da quando aveva ...