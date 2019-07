Caos Csm | pg della Cassazione Fuzio intercettato | avvisò Palamara dell’indagine su di lui

Caos Csm - per me la politica nella giustizia è del tutto normale : Scoprire che il sacro viene desacralizzato sconvolge e destabilizza. Ormai c’è poco di sacro nell’Occidente; dopo che Nietzsche ha sancito la “morte di Dio”, cioè delle grandi narrazioni della modernità, si è aperto lo spazio liscio del “tutto possibile” e della postmodernità. L’Italia aveva o credeva di avere ancora un angolino di sacro; un residuo di etica e di garanzia contro l’immoralità. Questo sacro era rappresentato dalla magistratura. Le ...

Caos Csm - l’ipotesi di un filone pugliese. L’imprenditore che ha denunciato Savasta e Nardi : ‘Cene con Lotti - Palamara e Ferri’ : “Ho fato cene con Lotti, Savasta, Palamara“. Parola dell’imprenditore Flavio D’Introno, colui che con le sue denunce ha portato all’arresto nel gennaio scorso del pm Antonio Savasta e del gip Michele Nardi, all’epoca dei fatti contestati in servizio a Trani e accusati di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso. D’Introno – indagato nella stessa indagine che ha portato in ...

Csm - Mattarella : "Si volta paginaCaos sconcertante e inaccettabile" : Sergio Mattarella ha espresso "grande preoccupazione", presiedendo il plenum del Csm. "Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile", ha detto ancora il Capo dello Stato. Segui su affaritaliani.it

Csm - Mattarella : “Caos sconcertante e inaccettabile. Da oggi si volta pagina” : “oggi si volta pagina nella vita del Csm”. È la promessa e l’auspicio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso rivolto al plenum del Consiglio superiore della magistratura da lui presieduto dopo lo scandalo sulle nomine che ha travolto l’organo di autogoverno delle toghe. “Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha ...

Lettera di G. Salvini sul Caos al Csm

Caos Csm - Di Pietro : “Abbiamo scoperto l’acqua calda. Mattarella? Esca dal suo riserbo e non faccia il ragioniere” : “Caos Csm? Abbiamo scoperto l’acqua calda. Diciamo la verità: che le correnti servissero a questo, cioè a creare un’area di riferimento e di elettorato per andare poi a fare il componente del Csm, si sa dalla notte dei tempi, cioè da quando è stata fatta la norma per individuare i membri del Csm”. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, ospite de “L’Italia s’è desta”, su Radio ...

Csm - il Caos travolge anche l'Anm : si dimette il presidente Pasquale Grasso : Lo scandalo Csm travolge anche l'Anm: Pasquale Grasso, infatti, si è dimesso dalla presidenza dell'Associazione nazionale magistrati. Poco prima del passo indietro, in apertura del Comitato direttivo centrale dell’Anm, convocato a seguito della bufera sulle nomine ai vertici delle procure, Grasso av

Caos Csm - il governo prepara la riforma della giustizia : "Serve un muro tra politica e giudici" : Il guardasigilli si troverà mercoledì con la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e il premier Giuseppe Conte. Gli obiettivi sono togliere potere alle correnti che si creano in seno al Csm, "blindare" la meritocrazia e realizzare la separazione delle carriere

Caos CSM/ Toghe - correnti e congiure : la "svista" di Nerone a Roma : Da tempo si discute di riformare, e quando e come, il Csm. Ma tutto, al suo interno, è già "politica" da molto tempo. A cominciare dalle correnti

Paolo Becchi - Caos-Csm : "Possibile che Sergio Mattarella non ne sapesse nulla?" : Li hanno beccati con le mani nella marmellata. Ma visto che sono giudici, allora si possono pure leccare le dita. Da quando la politica ha abdicato di fronte alla magistratura, correva l' anno 1992, siamo costretti a fare i conti con la vera casta, quella dei giudici. Impunita e, col beneficio del d

Caos Procure - Cartoni si dimette da Csm : 12.10 Un nuovo caso di dimissioni dal Csm nella vicenda che ha coinvolto alcuni togati per le nomine nelle Procure. Si tratta di Corrado Cartoni di Magistratura Indipendente. Anche lui sarebbe coinvolto nella riunione con Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, e Luca Lotti sulla nomina del procuratore di Roma. "Non ho mai parlato di nomine", le dimissioni sono state date per "senso delle istituzioni", scrive Cartoni nella lettera di ...

Caos procure - Mattarella convoca elezioni Csm : Roma, 13 giu. (AdnKronos) - elezioni suppletive per sostituire i due membri togati del Csm dimissionari, Luigi Spina e Antonio Lepre, rappresentanti della componente dei pm, in quanto non sostituibili con i primi dei non eletti, per "voltare pagina, restituendo alla magistratura prestigio e fiducia"

Caos Csm - Mattarella indice elezioni suppletive a ottobre : Caos Csm, Mattarella indice elezioni suppletive a ottobre L’elezione in autunno servirà per sostituire due componenti. Oggi si è dimesso Lepre, è il terzo consigliere in due giorni. Per 5 togati il ministro Bonafede ha chiesto la procedura disciplinare. Spunta intercettazione di Lotti su Ermini: “Qualche segnale gli va ...