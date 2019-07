Ambra Lombardo e l’amore con Kikò Nalli | ‘Convivenza? Uno dei due si deve trasferire’

Ambra Lombardo : “Rispetto Tina Cipollari - ex di Kikò” - poi apre le porte a Temptation Island Vip : Ambra Lombardo non si fa illusioni circa la famiglia di Kikò Nalli. Sa che creare un rapporto con l’ex moglie Tina Cipollari e con i loro figli sarà il frutto di un lavoro lungo e faticoso. Ma all’opinionista di Uomini e Donne fa sapere: “Mi piace”. E non nega la possibilità di partecipare a Temptation Island Vip.Continua a leggere

Ambra Lombardo e Kikò a Temptation Island Vip? “Non sarebbe male!” : Ambra e Kikò insieme a Temptation Island Vip? Lei: “Ottimo banco di prova” Non si è ancora concluso Temptation Island che già si parla della sua versione vip. Domani andrà in onda la seconda puntata e Filippo Bisciglia ha già promesso faville e falò all’ennesima potenza. Se Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne continuano a godersi la loro storia d’amore senza provare la necessità di partecipare a Temptation Island Vip ...

Ambra Lombardo : Temptation Island programma perfetto per me : Ambra Lombardi parla a ruota libera della sua possibile partecipazione a Temptation Island. Lunga chiacchierata quella concessa da Ambra Lombardo ai microfoni di Non succederà più, la fortunata trasmissione radiofonica condotta da Giada D Miceli su Radio Radio. La professoressa siciliana, collegata da Terracina, ha fatto il punto sulla sua storia con Chicco Nalli, parlando a ruota libera anche di molte situazioni che ruotano attorno ...

Ambra Lombardo emozionata : l’importante traguardo di Kikò Nalli : Chicco Nalli festeggia il suo successo al fianco di Ambra Lombardo Kikò Nalli e Ambra Lombardo contro ogni pronostico, continuano a stare insieme. I due, infatti, nelle scorse ore hanno festeggiato, insieme ad altri concorrenti del GF, l’importante traguardo raggiunto dall’ex marito di Tina Cipollari. Kikò, nonostante stia diventando sempre più un personaggio del piccolo schermo, non ha mai abbandonato il suo lavoro di hairstylist ...

Kikò Nalli - Ambra Lombardo sbotta con i fan : “Ma una scop**a - no?” : Ambra Lombardo prende le difese di Chicco Nalli: la furiosa lite con i fan Kikò Nalli e Ambra Lombardo continuano a vivere serenamente il loro rapporto, nonostante le numerose critiche che quotidianamente ricevono. Anche se, durante le scorse ore, la bella professoressa di questo GF 16 ha perso la calma con alcuni fan, probabilmente stufa di leggere continue critiche verso il suo compagno. Cosa è successo? Mentre Ambra Lombardo commentava una ...

Ambra Lombardo senza parole : il gesto inaspettato di Kikò Nalli : Chicco Nalli sorprende Ambra Lombardo: il retroscena dopo l’eliminazione al GF Nonostante il Grande Fratello sia terminato, il reality show per la fidanzata di Kikò Nalli sembra non essere finito qui. Cosa è successo? Ambra Lombardo ha confidato ai suoi followers di essersi messa soltanto ora a sistemare la valigia che aveva con sé nella casa più spiata d’Italia. All’interno della valigia, quasi distrattamente, aveva ...

Ambra Lombardo stuzzica Kikò e i follower con uno shooting sexy : Dopo il “Grande Fratello” la professoressa Ambra è tornata alla sua vita da modella. Sui social condivide con i follower le giornate di shooting e gli scatti bollenti in bikini. Tra i suoi ammiratori ce n’è uno speciale: Kikò. L’ex di Tina Cipollari ha perso la testa per lei nella Casa e, anche se sui social non compaiono mai insieme, pare che la storia stia andando a gonfie vele.-- Lui ha già conosciuto in videochiamata i genitori di Ambra e ...

Kikò Nalli sorprende Ambra Lombardo : la dedica speciale sul GF : Grande Fratello: Ambra Lombardo riceve una sorpresa da Chicco Nalli Kikò Nalli e la sua nuova compagna Ambra Lombardo sono una delle coppie più criticate di questo GF 16. In molti sembrano non credere al loro amore, ma nonostante la fine del reality show di canale 5 la relazione sembra proseguire a gonfie vele. Qualche ora fa, l’ex marito di Tina Cipollari ha scritto una dolce dedica alla sua Ambra Lombardo, dedica che ha accompagnato ...

Kikò Nalli rimprovera Ambra Lombardo : prima lite per la coppia? : Ambra Lombardo usa troppo i social? Chicco Nalli la rimprovera E’ ormai arrivato il momento per Ambra Lombardo e l’ex marito di Tina Cipollari di viversi il loro rapporto a telecamere spente, lontano da occhi indiscreti. La coppia si trova a Sabaudia per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, fin quando la coppia non ha avuto il suo primo screzio. Cosa è successo? Kikò Nalli ...

Ambra Lombardo incontra il figlio di Kikò Nalli e Tina Cipollari. Pace fatta? Guarda la foto : Ambra e Kikò del Gf non possono chiedere di più alla vita. Hanno riscoperto il vero amore e, davanti a loro, c’è un futuro magnifico. Entrambi erano entrati nella Casa più spiata d’Italia convinti... L'articolo Ambra Lombardo incontra il figlio di Kikò Nalli e Tina Cipollari. Pace fatta? Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Kikò Nalli presenta Ambra Lombardo al figlio Francesco - : Luana Rosato Kikò Nalli ha presentato Ambra Lombardo al figlio Francesco: i tre si sono mostrati insieme in una Instagram story dell'ex gieffino che ha trascorso la domenica con la nuova fidanzata e il ragazzo La storia tra Kikò Nalli ed Ambra Lombardo si fa sempre più seria, a tal punto che l’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha deciso di presentare la fidanzata al figlio Francesco. Lo ha raccontato Kikò attraverso delle ...

Grande Fratello - Kikò Nalli e Ambra Lombardo : le foto della domenica sera che fanno sbroccare Tina Cipollari : Prosegue la saga di Kikò Nalli e Ambra Lombardo fuori dalla casa del Grande Fratello. Innamoratissimi, sono stati criticati da Francesco, il figlio di Kikò Nalli, che non vede di buon occhio la relazione (così come la relazione è stata aspramente criticata da Tina Cipollari, ex di Nalli, e dalla sor

Grande Fratello 16 - la sorella di Tina Cipollari contro Ambra Lombardo : "Non mi piace per niente" : Continua a tenere banco l'affaire Ambra Lombardo - Kikò Nalli: nonostante il sipario sulla sedicesima edizione del Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso sia calato da una settimana, si parla ancora della relazione tra il make up artist e l'insegnante.A prendere la parola stavolta è stata Annarita Cipollari, sorella di Tina, la donna con la quale Kikò è stato a lungo sposato. Interpellata da DiPiù, Annarita ha detto che Ambra non le ...

Ambra Lombardo non piace a nessuno! La sorella di Tina Cipollari mette in guardia l'ex cognato : La relazione tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo non convince la sorella di Tina Cipollari, Annarita, che ha spiegato i motivi per cui la ex gieffina non farebbe al caso dell'ex cognato. Ambra Lombardo continua a non convincere e, questa volta, a mettere in guardia Kikò Nalli dalla sua nuova fidanzata è la sorella di Tina Cipollari, Annarita.-- La ex cognata dell’haistylist si è espressa attraverso le pagine del settimanale DiPiù e ha ...