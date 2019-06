Un posto al sole | anticipazioni dall' 1 al 5 luglio | Filippo fa una proposta a Leonardo

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Le puntate di Unaldella prossima settimana ci permetteranno di conoscere nuovi inquietanti dettagli sul personaggio di, che si troverà a confrontarsi dapprima con Serena e in seguito riceverà un'interessanteda. Inoltre verranno svelati nuovi retroscena sull'insana ossessione di Diego verso Beatrice e Marina sembrerà aver capito chi si cela dietro l'uomo che la sta spiando. Di seguito lee le trame di tutti gli episodi di unalche andranno in onda la settimana dal 1° al 5. Le accuse di Diego Lunedì 1°Diego farà delle pesanti accuse che metteranno in crisi persino Raffaele, che non sarà in grado di capire chi sia effettivamente l'amante di Beatrice. Le continue interferenze di Mia metteranno in crisi Vittorio e Alex, dando ad Anita la possibilità di insinuarsi nella coppia. Michele cercherà di ricevere ...

sole24ore : Le compagnie aeree al top: Qatar Airwyas per il quinto anno sempre in vetta. Alitalia al 72° posto - Il Sole 24 ORE… - AleDelDotto : Procuratevelo e guardatelo senza alcuna distrazione. Non dimenticare è solo la base. Per una volta, pensiamo solo a… - cicekgg : RT @Gigliobianco67: Se potessi rifarei il mondo, metterei il tuo sorriso al posto del cielo, i tuoi occhi al posto del sole, e la tua voce… -