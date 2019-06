Piacenza | due ragazzi di 20 e 22 anni travolti da un’auto fuori da una discoteca

Detenuto picchiato - gip di Piacenza respinge archiviazione per due agenti e chiede imputazione coatta : Il gip del tribunale di Piacenza ha disposto l’ imputazione coatta nei confronti di due dei tre agenti della polizia penitenziaria del carcere di Piacenza accusati di lesioni aggravate nei confronti di un Detenuto marocchino. Il giudice ha respinto per loro la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Emilio Pisante che ora dovrà riformulare il capo di imputazione . Prosciolto invece il terzo agente coinvolto. Sotto accusa ci sono l’ex comandante ...

Piacenza - fermato con i due figli in autogrill il marito della donna sgozzata. Ora è accusato di omicidio : E’ stato fermato nel tardo pomeriggio dell’8 maggio dai carabinieri in un autogrill sull’A4 in Veneto Abdelkrim Foukahi, il cittadino marocchino di 41 anni accusato di aver ucciso la moglie Damia El Essali, trovata sgozzata nella sua casa di Borgonovo (Piacenza). Irreperibile per diverse ore insieme con i figli di 2 e 4 anni, è stato individuato nel tardo pomeriggio grazie alla targa dell’auto, segnalata dai varchi ...