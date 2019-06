Straordinaria scultura di Tutankhamon all’asta a Londra | l’Egitto si oppone | “è stata

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) L’Egitto sta cercando in tutti i modi di bloccare la vendita all’asta adi una statua di. I funzionari del ministero della cultura del governo del Cairo temono che ladel faraone possa esseresaccheggiata dal tempio di Karnak a Luxor. Ma l’incanto per ora è stato confermato, nonostante gli sforzi diplomatici per fermarlo. Si tratta di una testa in quarzite marrone di, rappresentato con le sembianze del dio Amon, capo supremo del pantheon religioso dell’antico Egitto: lasarà messa all’asta da Christie’s giovedì 4 luglio e sarà il top lot del catalogo “The Exceptional Sale“. La testa (alta 28 cm), che èpubblicata ed esposta diverse volte negli ultimi 30 anni grazie al collezionista privato che la possiede, partirà da una stima di 4 milioni di sterline. Lafaceva parte di ...

