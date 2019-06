Sea Watch - Carola : “Ho deciso da sola di entrare in porto” : Agenzia Vista (Agenzia Vista) Lampedusa, 29 giugno 2019"Stiamo ancora vagando fuori da porto di Lampedusa. Nonostante nel pomeriggio il procuratore abbia aperto un'indagine contro di me, ci ha fatto sapere che non ci aiuteranno a far sbarcare i naufraghi. Ciò significa che siamo ancora in attesa di una soluzione che non sembra vicina. Così ho deciso di entrare nel porto da sola, di notte è libero. Stiamo preparando la nave e ci ...

Sea Watch - Carola Rackete nelle mani del pm anti-Salvini : niente carcere né processo per direttissima : niente carcere, niente processo per direttissima. Per Carola Rackete migliora leggermente il quadro. Secondo le ultime indiscrezioni, la capitana della Sea Watch che ha fatto sbarcare 40 migranti nella notte sul molo di Lampedusa, speronando una motovedetta della Guardia di finanza e violando le leg

Sea Watch - l’ultimo video di Carola Rackete dalla nave : “Ho deciso da sola di entrare in porto” : “Stiamo ancora vagando fuori da porto di Lampedusa. Nonostante nel pomeriggio il procuratore abbia aperto un’indagine contro di me, ci ha fatto sapere che non ci aiuteranno a far sbarcare i naufraghi. Ciò significa che siamo ancora in attesa di una soluzione che non sembra vicina. Così ho deciso di entrare nel porto da sola, di notte è libero. Stiamo preparando la nave e ci aspettiamo di arrivare alla banchina in un’ora e ...

Lampedusa - insulti sessisti alla comandante della Sea Watch Carola Rackete : “Ti devono stuprare” : All'arrivo della Sea Watch al porto di Lampedusa, la comandante Carola Rackete (poi arrestata dalla Guardia di finanza) è stata accolta da insulti di ogni genere, rivolti - secondo quanto riporta il deputato del Pd Davide Faraone - dai "leghisti di Lampedusa". insulti a cui si sono affiancati anche gli auguri di stupro.Continua a leggere

Sea Watch sbarca a Lampedusa - Carola Rackete arrestata. Il Viminale : nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch - i 5 minuti di terrore della Gdf : "Il bestione d'acciaio su di noi" : Angelo Scarano Il racconto delle Fiamme Gialle: "Sea Watch con 600 tonnellate contro la nostra motovedetta. Potevamo morire..." Quello della Guardia di Finanza è un racconto drammatico. La manovra spericolata della Sea Watch che sotto il comando di Carolina Rackete ha tentato di schiacciare una motovedetta delle fiamme gialle fa parecchio discutere. La capitana di Sea Watch è accusata di tentato naufragio, un reato per cui sono ...

Sea Watch in porto a Lampedusa - l’applauso alla capitana Carola Rackete : Agenzia Vista (Agenzia Vista) Lampedusa, 29 giugno 2019Sea Watch in porto a Lampedusa, l'applauso alla capitana Carola RacketeIl momento dell'attracco nel porto di Lampedusa della Sea Watch 3. La capitana Carola Rackete è stata accolta da un applauso. /courtesy Twitter Sea Watch ItaliaFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Sea Watch 3 sbarco migranti ...

Sea Watch attracca a Lampedusa : la capitana viene arrestata dai finanzieri : Da alcune ore la Sea Watch 3 è sbarcata a Lampedusa. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato sul sito della Repubblica, l'imbarcazione dell'organizzazione umanitaria non governativa è attraccata al porto dell'isola siciliana verso 1,50. Più specificatamente, la stessa nave della ONG era ferma nelle vicinanze di Lampedusa da almeno 17 giorni. L'arrivo dell'imbarcazione della Sea Watch 3 e dei migranti è stato accolto e ...

Sea Watch - Elio : “Non si può stare zitti di fronte alla criminalizzazione di chi aiuta le persone in difficoltà” : “Non si può più stare zitti di fronte alla criminalizzazione di chi aiuta le persone in difficoltà”. Con queste parole il cantante Elio, che ieri sera a Milano ha messo in scena “Il Flauto Magico” in occasione del venticinquesimo anniversario di Emergency (qui la diretta dell’evento), ha commentato la vicenda della nave Sea Watch: “Se mi avessero detto 25 anni fa che chi aiuta le persone in difficoltà sarebbe stato perseguibile, avrei ...

Il momento in cui la Sea Watch 3 attracca nel porto di Lampedusa : Se ne parlerà moltissimo per via del comportamento della comandante Carola Rackete, che di fatto ha spostato con la forza una motovedetta della Guardia di Finanza

La Sea Watch è in porto a Lampedusa - arrestata la capitana : rischia 10 anni : Aggiornato alle ore 10,18 del 29 giugno 2019. È precipitata nella notte la vicenda Sea Watch. La comandante Carola Rackete, dopo una lunga giornata in attesa di una svolta, invocando lo "stato di necessità" per i 40 migranti a bordo, ha deciso di forzare il blocco delle motovedette e intorno all'1.50 la nave della ong tedesca, battente bandiera olandese, è entrata nel porto commerciale di Lampedusa. Poco dopo è salita la Guardia ...

Lampedusa - dopo 16 giorni finisce l'odissea della Sea Watch 3 : scesi tutti i passeggeri : La svolta è arrivata nel cuore della notte tra venerdì e sabato. Infatti, intorno all’1,30, la Sea Watch 3 è approdata nel porto di Lampedusa. Secondo il Corriere della Sera, una motovedetta della Guardia di finanza avrebbe tentato di impedire le operazioni di sbarco, rimanendo però bloccata tra la nave e il molo. La capitana Carola Rackete, che ha sfidato apertamente il divieto delle autorità italiane, verso le tre di notte è stata prelevata ...

La Sea Watch ha attraccato a Lampedusa - arrestata la capitana : Svolta nella notte tra venerdì e sabato sul caso della Sea Watch. La nave della Ong tedesca è arrivata nel porto di Lampedusa dopo che la comandante, Carola Rackete, ha deciso di sfidare il divieto delle autorità italiane. Una volta concluso l’attracco, dopo aver quasi rischiato lo scontro con una motovedetta della Finanza, la capitana è stata prelevata, poco prima delle tre di notte, dagli uomini della Gdf. Si trova in stato d'arresto per atti ...

Sea Watch - Gino Strada : “Solidarietà all’equipaggio della nave. Salvini criminale - ha sulla coscienza morte di persone” : “Chi dice che la Sea Watch va affondata è un pazzo da ricoverare”. Gino Strada, fondatore di Emergency che in questi giorni festeggia i suoi primi 25 anni di vita a Milano (qui la diretta dell’evento), commenta così le parole di Giorgia Meloni sulla nave della Ong tedesca. “L’equipaggio della nave ha la mia solidarietà perché sta resistendo contro dei criminali politici che andrebbero perseguiti per legge. Salvini è uno che ha sulla ...