Sciame sismico in Toscana | numerose scosse di terremoto in provincia di Siena DATI e

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019)disono state registrate indi, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa dimagnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nelladi, e a ridosso del territorio metropolitano fiorentino, e successivamente, alle 01:03, è stata rilevata una scossa magnitudo 3.2 a 8 km di profondità nella medesima area. L’epicentro è stato individuato nel triangolo Colle-Borgatello-Bibbiano. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione e in molti per paura sono scesi in strada. Il sindaco di Colle Val d’Elsa, Alessandro Donati, ha fatto sapere tramite la sua pagina Facebook di aver “contattato i Carbinieri, e ...

Maremonti6 : RT @agenziaimpress: Sciame sismico. Oltre 30 scosse di #terremoto a Colle Val d’Elsa, gente in strada ma no danni - agenziaimpress : Sciame sismico. Oltre 30 scosse di #terremoto a Colle Val d’Elsa, gente in strada ma no danni… - ac_acg : Terremoto in Valdelsa, impressionante sciame sismico avvertito anche a Siena -