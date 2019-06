Multe stradali sempre più care | ma più della metà non vengono pagate

Prescrizione Multe stradali e autovelox : quando fare ricorso al giudice : Prescrizione multe stradali e autovelox : quando fare ricorso al giudice Un giorno non ci siamo accorti di un autovelox e, soprattutto, del limite di velocità: andavamo a una velocità più alta rispetto alla soglia, magari su una di quelle strade dove il limite di velocità cambia ogni 100-200 metri, forse per tenere alta la concentrazione dell’automobilista, e quindi abbiamo mantenuto una certa velocità senza premere il freno e rallentare ...

Multe stradali da lunedì più salate : scattano gli aumenti alle notifiche : Da lunedì 10 giugno le Multe stradali subiranno un nuovo rincaro generalizzato se consegnate da Poste italiane. Tutta colpa delle spese di notifica delle contravvenzioni. Poste infatti ha aumentato le tariffe per le spedizione dopo le recenti modifiche alla legge in materia che hanno reintrodotto la cosiddetta Can, ovvero la comunicazione di avvenuta notifica.Continua a leggere