(Di sabato 29 giugno 2019) L’nella morsa delafricano che ha colpito gran parte del Vecchio Continente e che da due giorni soffoca anche l'Italia. Due persone sono morte inper malori dovuti alle altissime temperature: si tratta di un 80enne e di un 17enne. In Francia ieri battuto unstorico di calura, con 44,3 gradi poco prima delle ore 14 nella cittadina di Carpentras, in Provenza. Non va meglio in Italia dove i pronto soccorsi, soprattutto al Nord, sono intasati per malori dovuti all'afa. Oggi però le temperature dovrebbero iniziare a scendere. ?