Sassari Calcio Latte Dolce | altra conferma | Alessandro Lai resta in Sardegna

(Di venerdì 28 giugno 2019) Spiderman Homecoming è l’evoluzione della specie, una delle ultime pellicole che raccontano su schermo Peter Parker e il suo alter ego in forma d’Uomo Ragno. Il, in vista della prossima stagione, oltre all’esperienza dell’Uomo Ragno per eccellenza (Pierpaolo Garau) potrà contare ancora una volta sul talento del giovanissimoLai, arrivato in corsa ala scorsa stagione dopo l’infortunio a Salvatore Pittalis e calatosi alla perfezione nella parte rivelandosi, spesso, decisivo. Numero uno, nato a Cagliari il 23 ottobre del 2000, è l’ottava pedina dello scacchiere biancoceleste 2019-’20. Stay tuned.Lai, portiere del: «Lo scorso anno, appena arrivato a, il mio obbiettivo era quello di riscattarmi. Non pensavo al futuro, perché l’obiettivo ...

