MotoGp | Vinales si gode una super Yamaha | “la M1 è al top | devo solo concentrarmi a

Maverick Viñales MotoGp - GP Olanda : “Penso di aver raggiunto il massimo di ciò che può dare la mia moto” : Un super Maverick Viñales è riuscito a estrarre il massimo dalla sua Yamaha M1 nella doppia sessione di prove libere odierna del GP d’Olanda di MotoGP 2019, dopo le tante sfortunate cadute che lo hanno coinvolto incolpevolmente – l’ultima proprio in Catalogna – lo spagnolo è tornato a ruggire e si è portato a casa il miglior crono di giornata durante le FP2, replicando il feeling con la moto trovato nei test del ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino Rossi : La seconda sessione di prove libere della MotoGP è iniziata con la notizia dell’incapacità di Jorge Lorenzo di correre il GP d’Olanda 2019 per via della caduta della mattina, dove ha riportato la frattura della sesta vertebra, un infortunio abbastanza grave che richiederà per el Porfuera tempi di recupero medio-lunghi nonostante le sue condizioni siano al momento stabili. Maverick Viñales ha dominato i rivali portando a casa un ...

MotoGp – Ancora Vinales e Quartararo davanti nelle FP2 di Assen : Iannone meglio di Marquez - migliora Valentino Rossi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle FP2 di Assen: dietro di lui Quartararo e le due Ducati. Iannone fa meglio di Marquez, Valentino Rossi rientra fra i migliori 10 Dopo le FP1 dominate dalla Yamaha, con Quartararo e Vinales davanti a tutti, ma con la caduta di Jorge Lorenzo ad ‘oscurare’ il risultato della pista, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Olanda. Il risultato finale continua a sorridere ai piloti ...

MotoGp - Lorenzo non le manda a dire a Viñales : risposta piccata del maiorchino al pilota Yamaha : Il pilota della Yamaha aveva ieri puntato nuovamente il dito contro Lorenzo dopo l’incidente di Barcellona, ricevendo la risposta piccata del connazionale Clima teso tra Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, protagonisti dell’incidente che a Barcellona ha condizionato l’intero Gp della Catalogna. Il pilota della Yamaha è tornato ieri a puntare il dito contro la Federazione, colpevole di non aver punito il maiorchino creando ...

MotoGp - Maverick Vinales sull’incidente causato da Jorge Lorenzo : “Si crea un precedente pericoloso” : Maverick Vinales ancora ce l’ha il pensiero a quel che è accaduto in curva-10, sul circuito di Barcellona (Spagna), sede dell’ultimo round disputato del Mondiale 2019 di MotoGP. Alla vigilia del weekend in Olanda, lo spagnolo della Yamaha è ancora molto amareggiato per quanto è avvenuto nel corso del secondo giro della gara catalana. L’azione di Jorge Lorenzo e la conseguente caduta di Valentino Rossi, sua e di Andrea Dovizioso ...

MotoGp - Viñales torna alla carica : lo spagnolo ancora infuriato per la mancata penalità a Lorenzo : Il pilota spagnolo ha parlato alla vigilia del week-end di Assen, tornando sull’incidente causato da Lorenzo durante il Gp di Barcellona Maverick Viñales non riesce a voltare pagina, il pilota spagnolo è giunto ad Assen continuando a pensare a quanto avvenuto in gara a Barcellona, dove Lorenzo ha fatto strike in seguito ad una manovra azzardata. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha si è nuovamente soffermato sul crash, puntando il ...

MotoGp – Oscar non ce l’ha fatta : il tifoso ‘aiutato’ da Vinales è volato in cielo - il post di Maverick [FOTO] : Terribile lutto per Maverick Vinales: lo spagnolo saluta il suo grande fan Oscar, il ragazzo malato di cancro al quale ha donato 80mila euro per una protesi 8 mesi fa, Maverick Vinales faceva visita in ospedale ad un fan speciale: il pilota spagnolo di MotoGp ha voluto aiutare un suo grande tifoso, Oscar Fernandez Moreno, donandogli 80mila euro necessari per una protesi. Il giovane 23enne aveva perso una gamba a causa di un tumore e ...

MotoGp – Il Mondiale ormai è andato - ma Vinales non perde l’ottimismo : “ecco su cosa ci concentreremo” : Vinales fiducioso e ottimista in vista del Gp d’Olanda: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia della gara di Assen I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: i campioni delle due ruote hanno goduto una settimana di relax dopo il Gp di Catalunya e la seguente giornata di test al Montmelò e adesso si apprestano a sfidarsi in pista ad Assen per il Gp d’Olanda. AFP/LaPresse Occhi puntati sui piloti ...

MotoGp – Test Barcellona - Vinales ritrova il sorriso : “abbiamo cambiato molte parti della moto” : Vinales ritrova il sorriso ai Test di Barcellona: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha dopo la giornata di lavoro al Montmelò Buona giornata ieri per Maverick Vinales ai Test di Barcellona: dopo una domenica di gara amarissima, lo spagnolo della Yamaha ha ottenuto il miglior crono, piazzandosi davanti a tutti i suoi colleghi nella classifica dei tempi. Sereno e soddisfatto, la giornata di Test al Montmelò ha fatto ritrovare il sorriso ...

MotoGp - Test Barcellona 2019 : Vinales il più veloce - Marquez chiude in terza piazza. Dovizioso 12° e Valentino Rossi 14° non forzano : E’ Maverick Vinales il migliore dei Test di Barcellona “in-season” riservati alla MotoGP, che si sono tenuti quest’oggi sul tracciato spagnolo. L’iberico, in sella alla Yamaha, ha ottenuto il miglior riscontro con il tempo di 1’38″967 (l’unico ad infrangere il muro dell’1’39”), portando a compimento ben 98 tornate ed avendo buone risposte dalla M1, dopo lo sfortunato episodio che ...

MotoGp – Maverick Vinales manda a quel paese Lorenzo : il dito medio dopo la caduta al Montmelò [FOTO] : Vinales manda a quel paese Jorge Lorenzo: il dito medio subito dopo la caduta al Montmelò Gara ancora una volta amara, amarissima per Maverick Vinales, e non solo: lo spagnolo della Yamaha è stato ‘atterrato’ per l’ennesima volta in questa difficile stagione 2019, insieme a Dovizioso e Valentino Rossi, per mano di Jorge Lorenzo. Il pilota del team di Iwata non ha nascosto tutto il suo disappunto e la sua ira nei confronti ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente causato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...