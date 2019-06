In Francia è record | raggiunti i 44 | 3 gradi È la temperatura più alta di sempre nello

Caldo africano - dato storico in Francia : +44 - 3°C a Carpentras - è record assoluto : Come previsto, a seguito dell’ondata di Caldo africano che sta imperversando in Europa, è stato battuto il record assoluto in Francia: Météo–France ha riferito ad AFP che, alle ore 13:48 a Carprentas (Vaucluse) la colonnina di mercurio ha toccato i +44,3°C. “E’ un dato di dimensioni storiche“, ha dichiarato il meteorologo Etienne Kapikian, secondo il quale il record potrebbe essere ulteriormente battuto entro la ...

Il caldo africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a rischio il primato assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...

Il caldo africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a rischio il record assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...

Caldo africano in Europa : la Francia pronta a battere un nuovo record - Spagna nella morsa degli incendi : L’Europa sta affrontando il “clou” dell’ondata di Caldo africano: la Francia potrebbe battere un nuovo record mentre in Catalogna un incendio divampato ieri continua ad avanzare ed è ormai fuori controllo, nonostante l’intervento di centinaia di pompieri, soldati e numerosi aerei. In Francia le temperature oggi potrebbero superare i +45°C oltre il record di 44,1°C raggiunto nell’agosto 2003 nel sud del Paese. ...

Ondata di caldo africano - nuovo record in Francia : +42°C a Saint-Julien-de-Peyrolas : Nuova temperatura record registrata in Francia in questa Ondata di caldo africano di inizio stagione: Saint-Julien-de-Peyrolas, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +41,9°C, battendo il record assoluto nel Paese per il mese di giugno. Lo ha annunciato Météo-France. Il precedente record risaliva al 21 giugno 2003: +41,5°C a Lézignan-Corbières, nell’Aude. Ondata di caldo africano, a rischio i record di tutti i tempi in Francia: domani ...

Ondata di caldo africano - a rischio i record di tutti i tempi in Francia : domani previsti picchi di +44-46°C! : Siamo ormai nel pieno di questa Ondata di caldo africano destinata ad entrare nella storia. In Germania è già caduto il primo record: nuova temperatura più alta registrata nel mese di giugno con i +38,6°C di Coschen. In Italia, il Brennero ha toccato i +31°C ieri, temperatura mai raggiunta prima al valico. Ma è la Francia, dove già sono state registrate 3 vittime, il focus di questa Ondata di caldo estrema. Nelle zone meridionali del Paese, ...

Sky Sport - Cresce il GP F1 Francia. Record (con straniere) al Mondiale Femminile : La Formula 1 e i Mondiali di calcio Femminile sono due grandi esclusive di quest’estate firmata Sky. Ieri, alle 15.10, la diretta del GP di Francia raccontata in escusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno da Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero è stata vista da 1 milione e 270 mila spettatori medi (il 22% in più rispetto al relativo dato della stagione precedente pari a 1 milione e 41 mila spettatori medi), con ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo record in arrivo in Francia : fino a +47°C percepiti - “siamo pronti” : La Francia si prepara questa settimana ad affrontare un’ondata di caldo estremo, con temperature che supereranno i +40°C, battendo molto probabilmente molti record. Si prevede che le temperature raggiungeranno i +35°C oggi e saliranno ulteriormente fino raggiungere il picco giovedì e venerdì. L’area maggiormente a rischio sarà il nord, Parigi compresa. Come parte di un piano di emergenza caldo, sono state create fontane temporanee e ...

Record crollati e una sosta per quasi tutti in Francia : Temperature dell’asfalto fino a 54°C hanno caratterizzato il GP di Francia: in queste condizioni meteo estreme, molti piloti – tra cui sei nei primi sette – hanno scelto una strategia a una sosta medium-hard. Sebastian Vettel, 5° al traguardo, si è fermato per il secondo pit stop a due giri dalla fine, montando pneumatici soft […] L'articolo Record crollati e una sosta per quasi tutti in Francia sembra essere il primo su ...

Francia : pole record con la soft - ma partenza con la media : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Francia, con il miglior tempo in 1.28.319s ottenuto su C4 soft che vale anche il nuovo record assoluto del Circuit Paul Ricard, con temperature asfalto decisamente elevate. Il pilota Mercedes ha superato il Q2 su C3 medium e partirà con questa mescola, così come altri […] L'articolo Francia: pole record con la soft, ma partenza con la media sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Caldo in Francia : temperature record a Clermont-Ferrand - Fontainebleau e Parigi : Caldo record in Francia: ieri, 2 giugno 2019, in gran parte del Paese si sono registrate temperature che non si rilevavano dal lontano 1947, con una media delle massime giornaliere di 29,6°C, cioè 7,5°C in più rispetto alla media. La colonnina di mercurio è salita a +34°C a Clermont-Ferrand, +33°C a Fontainebleau, +32,8°C a Parigi, +32°C a Lille e Limoges. Il 2 giugno 1947 la media delle massime giornaliere è stata di +30,5°C. L'articolo Caldo ...

Elezioni europee - exit poll : Le Pen in testa in Francia. Affluenza record in 27 Stati : 51% : «È la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni». Così il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha commentato i dati sull’Affluenza delle Elezioni europee. Secondo i dati preliminari, in 27 Stati l’Affluenza media nell’Ue è stata del 51%. Non sono compresi i dati relativi alla partecipazione nel Regno Unito, che arriveranno più tardi i...

Affluenza boom in Ue - cresce in Italia - record in Germania | Exit poll : Merkel prima ma cala - volano i Verdi - crollo Spd | In Francia e in Ungheria in testa Le Pen e Orban : Germania, Francia, Spagna e (parzialmente) anche Italia: in grande aumento i votanti alle elezioni europee. Primi dati: a Berlino la Cdu della Cancelliera scalza Spd, Tsipras battuto in Grecia