Gioielli da spiaggia | ecco quali indossare

dilei

(Di venerdì 28 giugno 2019)insì o no? E se sì,qui come la penso e cometutti idell’estate!da: gli orecchini Piccola premessa: io non sono una grande amante deiin, più che altro per una questione di praticità, quindi tendo a mettere lo stretto indispensabile: un paio di orecchini piccolissimi da lobo, la fede, qualche braccialetto che non tolgo mai. Se però a voi piacciono e li portate senza problemi, potete indossarli anche in… a patto che siano piccoli e discreti. Unica eccezione alla regola: gli orecchini. Questi possono essere anche oversize, a patto che siano leggerissimi e che siano l’unico ornamento che indossate. Fonte Pinterestda: le collane sottili Due o tre catenine sottili, se non vi danno fastidio, insono ...

RoAudreyMac : In spiaggia truccate e con mille gioielli ovunque ma come fate??? - FrancescoLibe : Abdul sulla spiaggia vende qualcosa di simile ai gioielli di Tutankhamon. #freedomrete4 - momperiglia : RT @cagliariturismo: Benvenuta a #Cagliari, @MSC_Crociere Divina! Il Poetto è uno dei gioielli della nostra città: una striscia di spiaggia… -