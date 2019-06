GdF sulla Sea Watch,acquisiti documenti

Su disposizione della procura Fiamme Gialle a bordo della Sea3, ferma al largo di Lampedusa, per una perquisizione. Notificata alla comandante Carola Rackete l'iscrizione nel registro degli indagati. "Stiamo vedendo le carte", ha detto il procuratore di Agrigento, Vella, giunto a Lampedusa per interrogare la donna, imputata di favoreggiamento dell' immigrazione clandestina e violazione dell'art.1099 del codice di navigazione contestato al comandante che non ubbidisce all'ordine di una nave da guerra.(Di venerdì 28 giugno 2019)