EMUI 9 1 con Android 9 Pie arriva su Huawei P20 Lite TIM e P Smart Vodafone

Una settimana con la patch correttiva di Honor 9 : impatto EMUI 9 sulla batteria : C'era grande curiosità in questi giorni per quanto riguarda l'impatto che l'aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 avrebbe avuto per i possessori di un Honor 9. La questione riguarda soprattutto coloro che si ritrovavano con la patch originale rilasciata un paio di mesi fa, quella difettosa che venne ritirata dal mercato nel giro di pochi giorni. Ecco perché oggi 28 giugno diventa molto importante analizzare il reale impatto che la patch B175 ...

Magra consolazione per il Huawei Mate 10 Lite - patch 343 ma non EMUI 9.1 : Il Huawei Mate 10 Lite non è certo un dispositivo fresco di lancio. Eppure i suoi molti possessori speravano ancora in un supporto longevo per il dispositivo che traghettasse l'esemplare almeno fino ad EMUI 9.1. Android Q, al contrario, sarebbe stato solo utopia. Nessun major update per il datato medio-gamma ma almeno un nuovo aggiornamento di sicurezza ha appena fatto capolino in Europa a bordo degli esemplari no brand. Come sottolinea la ...

Lista ufficiale di smartphone Honor con EMUI 9.1 e date di rilascio dell’aggiornamento : Una data importante quella del 27 giugno per tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di acquistare un modello Honor, soprattutto in riferimento a coloro che da tempo aspettavano un segnale ufficiale per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo la diffusione di alcune novità per dispositivi meno popolari e prontamente trattati sulle nostre pagine, questo giovedì possiamo finalmente parlare dei prodotti ...

HONOR conferma aggiornamenti ed EMUI 9.1 per tutti questi smartphone : Ecco gli smartphone di HONOR che saranno aggiornati alla EMUI 9.1 nelle prossime settimane.

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro si aggiornano alla EMUI 9.1 in Italia con parecchie novità : Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento alla EMUI 9.1 anche in Italia: tantissime le novità, tra le quali spiccano le patch di sicurezza di giugno 2019 e la Modalità luna.

Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite - c'è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : partito il roll out in Italia : A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia.

Fine del calvario per Huawei P20 Lite TIM : sta arrivando EMUI 9.1 con la B134 a fine giugno : Giungono finalmente indicazioni incoraggianti per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare sul cosiddetto Huawei P20 Lite brandizzato TIM. A quanto pare, infatti, la compagnia telefonica è stata di parola ed ha avviato la distribuzione dell'aggiornamento con EMUI 9.1, dopo aver dichiarato qualche settimana fa che l'appuntamento sarebbe stato fissato tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Proprio in queste ore, infatti, ...

In rilascio la Modalità Luna su Huawei Mate 20 con EMUI 9.1 : Mate 20 Lite fuori : Come promesso, è davvero un fine giugno di notevole importanza per la serie Huawei Mate 20: la Modalità Luna, insieme con EMUI 9.1, sbarca ufficialmente sui device, globalmente in queste ore, come prontamente annunciato dalla fonte Huawei Central. Sulle pagine di OM proprio il passaggio specifico era stato preannunciato la settimana scorsa. Dalle parole ai fatti, visto che la quasi totalità dei Huawei Mate 20 iniziano a ricevere proprio la ...

C'è un aggiornamento per Huawei P20 Lite in Italia : ecco la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : Buone notizie per i possessori di Huawei P20 Lite in Italia: lo smartphone si sta aggiornando in queste ore alla nuova EMUI 9.1 con base Android 9 Pie.

Vola il Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 : dal 24 giugno con l’aggiornamento B164 : La strada è in discesa per il Huawei Mate 20 Lite, che inizia a ricevere anche in Italia l'atteso aggiornamento software all'EMUI 9.0.1 con base Android 9.0 Pie, attraverso il pacchetto B164, di cui vi avevamo già dato qualche anticipazione lo scorso 11 giugno. Le cose si mettono davvero per il meglio per la versione più economica dell'ultimo top di gamma della serie Mate, siglato 'SNE-LX1'. Ci aspettavamo un mese di fuoco per il Huawei ...

Focus batteria su Honor 9 Lite oggi 24 giugno : primo bilancio con EMUI 9 : Da circa una settimana buona parte degli utenti italiani in possesso di un Honor 9 Lite sta avendo la possibilità di testare pregi e difetti dell'aggiornamento con EMUI 9. Un rilascio atteso da tutti che sta facendo la differenza, come avrete notato dal primo bilancio che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine nei giorni scorsi. In quel frangente, usando il buon senso, era impossibile parlarvi degli effetti sulla batteria, ma oggi 24 giugno ...

EMUI 10 Android Q confermato per Honor 20 - Honor 20 Pro - Honor 20 Lite : Arrivano anche per Honor le prime conferme di aggiornamento EMUI 10 Android Q sul alcuni modelli di smartphone. Il primo a ricevere aggiornamento Android sarà proprio la serie Honor 20 con le sue varianti Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20 Lite

Ogni Honor 20 avrà il proprio aggiornamento con EMUI 10 : prime conferme in Italia : Ci sono sviluppi interessanti che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda device già popolari in Italia, come Honor 20, Honor 20 Pro e Honor 20 Lite. Dopo aver analizzato più da vicino la questione inerente la loro uscita in Italia ed il prezzo applicato da alcuni rivenditori con un articolo specifico, oggi 22 giugno occorre rivolgere lo sguardo al loro sviluppo software. Le informazioni raccolte, in parte ...

Bel regalo con EMUI 9.1 per alcuni Huawei : arriva la Modalità Luna a fine giugno : Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi 21 giugno per tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei di fascia alta, soprattutto quelli destinati a ricevere a stretto giro l'aggiornamento con EMUI 9.1. In particolare, la svolta di questo venerdì riguarda la cosiddetta Modalità Luna, fino a questo momento esclusiva di top di gamma 2019 come Huawei P30 e P30 Pro, ma a quanto pare ...