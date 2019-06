Cambridge Analytica | Garante Privacy multa Facebook per un milione di euro

Facebook paga anche in Italia per lo scandalo Cambridge Analytica : 1 milione di multa : Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook (Getty Images) Scatta anche in Italia una multa contro Facebook per il caso Cambrigde Analytica . Il Garante Italia no della privacy ha sanzionato il social network per un milione di euro “per gli illeciti compiuti” dalla società inglese, che tra i fondatori annovera Steve Bannon, l’ex stratega della comunicazione di Donald Trump. La app incriminata Dalle indagini del garante è emerso che 57 Italia ni avevano ...

C’è un piano per evitare un caso Cambridge Analytica alle europee : The national flags of the member countries of the European Union wave in the wind in front of the European parliament in Strasbourg. (Photo by Philippe Lesage/Sygma via Getty Images) L’utilizzo scorretto di enormi quantità di dati raccolti tramite il social media Facebook da parte della società di consulenza Cambridge Analytica e il loro probabile utilizzo per condizionare le elezioni presidenziali statunitensi e il referendum sulla Brexit ha ...