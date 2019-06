Vino | 65 tra Maison e Vigneron e 1 200 partecipanti a ' Un Mare di Champagne'

Napoli - MonterVino : “Sarri è un traditore - non puoi andare ad allenare la Juve” : Il direttore sportivo, Francesco Montervino, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma ha detto la sua su Sarri alla Juve: “Considero Sarri un traditore. Devo fare una distinzione perché il professionista non va condannato perché deve scegliere il meglio per la sua carriera, ma lo condanno per tutto quello che ha fatto prima. Se Sarri pensa che la Juve sia il potere e lo combatte, poi non ...

Enoturismo - è boom in Sicilia di turismo sulle strade del Vino : L’Enoturismo d’estate sembra piacere ai Siciliani. E decolla pure nell’isola il connubio vino-turismo. Un segnale che in Sicilia aumentano i cultori del settore dell’enogastronomia e che il turismo sulle strade del vino può rappresentare una marcia in più, complice l’aumento della qualità delle produzioni di vino. Vini da dessert ma anche bianchi raffinati e rossi robusti, la produzione vinicola della regione è varia come ...

Grande Fratello Vip - tra i concorrenti anche Cicciolina e il DiVino Otelma. Ecco tutti i nomi : Il Grande Fratello Vip tornerà da novembre con la quarta edizione e proprio in questi mesi gli autori stanno contattando varie celebrità per capire chi potrebbe essere interessato a partecipare. Tra i volti noti potrebbero esserci: il Divino Otelma, Cicciolina e Giucas Casella. Quest'ultimo – contat

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Ramirez strappa la vittoria a Canet - a podio un diVino Celestino Vietti : Prima vittoria in carriera nel Motomondiale per Marcos Ramirez nel GP di Catalogna 2019, che vince la volatona finale della Moto3 e beffa all’ultimo giro il leader della classifica generale Aron Canet. Un gran sorriso anche per l’Italia con lo strepitoso terzo posto di Celestino Vietti, autore di una rimonta da lontanissimo costruita giro dopo giro senza commettere la minima sbavatura e coronata con un sorpasso all’ultima curva ...

Fiorentina - ufficiale : divorzio tra i viola e Pantaleo CorVino : La Fiorentina e Pantaleo Corvino si separano. A renderlo noto è lo stesso club viola con una nota in cui comunica che si è deciso di interrompere il rapporto di comune accordo: “Insieme al direttore generale dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e di comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. E’ iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione ...

James Rodriguez-Napoli - AlVino svela : “Pronto contratto - ingaggio sostenibile : ha già detto sì da un mese. Cifre e dettagli” : Carlo Alvino svela il piano di De Laurentiis, Cifre e dettagli Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul mercato in entrata del Napoli è nello specifico di James Rodriguez. Ecco le sue dichiarazioni: “James Rodriguez? Sarebbe un colpo, stiamo parlando di un colpo di prima fascia: sarebbe in assoluto il più grande colpo della recente storia napoletana perchè è forte ed è un leader, poi ha la qualità per ...

OM intervista Pierfrancesco FaVino - candidato come miglior attore ai Nastri d’Argento per “Il traditore” : Pierfrancesco Favino saluta la candidatura come miglior attore per Il traditore ai 74esimi Nastri d’Argento, definendosi ai microfoni di OM Optimagazine come un semplice “ambasciatore” del film. Naturalmente è molto di più: il Tommaso Buscetta disegnato dall’attore è uno dei momenti più alti della sua carriera e testimonia, al giro di boa dei cinquant’anni, la raggiunta maturità espressiva di uno dei migliori interpreti italiani di oggi. E ...

Comunali Nola - tra i consiglieri IoVino - Parisi e De Lucia i più votati : Ultimato lo spoglio elettorale, Nola non ha ancora eletto il nuovo sindaco: nella città dei gigli, infatti, si andrà al ballottaggio (secondo turno domenica 9 giugno 2019) tra i due candidati a sindaco che hanno riportato più voti, Cinzia Trinchese e Gaetano Minieri, non avendo raggiunto nessuno dei due il 50% più uno delle preferenze. Di seguito i voti ottenuti dai candidati alla carica di consigliere lista per lista. Liste a sostegno di Cinzia ...

Il traditore - FaVino si trasforma nel pentito che mise in ginocchio la mafia : Come i migliori film di mafia anche Il traditore parte con una festa. Non è un matrimonio ma una riunione di diverse famiglie mafiose. In questa riunione, che darà origine a una foto di gruppo importante, c’è il mafioso che non somiglia agli altri mafiosi, il capo che non è che un soldato semplice, l’unico vestito di bianco: Tommaso Buscetta. Lungo tutto il film vedremo la sua vita in Sud America, poi i processi, le sue ragioni, i suoi ricordi ...

Il traditore - Bellocchio e FaVino raccontano l’enigma tragico di Tommaso Buscetta (recensione) : Ne Il traditore, salutato da un lungo applauso a Cannes, unico film italiano in concorso, Marco Bellocchio si confronta con la storia di Tommaso Buscetta e della mafia, tema per sua stessa ammissione piuttosto lontano dalle sue corde. L’estraneità però ha consentito al regista piacentino di smarcarsi dalle usuali (e usurate) rappresentazioni della criminalità organizzata, oscillanti tra ambigua epica gomorresca e realismo più o meno ...

