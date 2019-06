Torino | processo piazza San Carlo | nei 32 risarcimenti c' è il compagno di Erika

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Claudio Carollo L'udienza preliminare è stata aggiornata al 16 luglio, intanto sono stati definiti primitra i quali aldi una delle due vittime del caos durante la finale di Champions,Pioletti Sono state definite 32 richieste di risarcimento per i fatti diSan, dove per la proiezione finale di Champions League Juventus-Real Madrid sono morte due persone,Pioletti e Marisa Amato, e si sono registrati oltre 1.500 feriti. Ilvede imputate a vario titolo per omicidio colposo, disastro e lesioni, 15 persone tra le quali anche la Sindaca diChiara Appendino e l'ex questore Angelo Sanna. Altri 23dovranno essere messi a punto, ma fanno sapere che le trattative col Comune die con l’agenzia Turismosono in fase avanzata. Tra i primi risarciti, con importi che sarebbero per decine di ...

