Sarà un’estate rovente | l’esperto | “temperature superiori alla norma | avevamo previsto

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Questi giorni così caldi non sono inattesi per noi che analizziamo i modelli matematici, grazie ai quali avevanol’ondata di calore, già da alcune settimane prima che si verificasse“. E’ quanto dichiarato da Roberto Buizza, fisico della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e coordinatore dell’iniziativa sulla climatologia congiunta tra Sant’Anna,le, Iuss Pavia, nel corso del seminario sui cambiamenti climatici che si è svolto oggi a Pisa. “Se guardiamo le previsioni stagionali emesse dal Centro Meteorologico Europeo – ha aggiunto – notiamo che indicavano un giugno più caldo della media e anche per le prossime settimane i modelli ci indicano un’estate più calda rispettomedia.Scuola Superiore Sant’Anna ci interroghiamo sull’importanza dei modelli usati per fare previsioni meteo, del ...

