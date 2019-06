Night Call è un ispirato thriller noir che ha finalmente una data di uscita

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Forse passato un po' in sordina a causa di un Sable che ha focalizzato l'attenzione dei più grazie al proprio magnifico stile e impatto visivo,è in realtà uno dei progetti più interessanti del catalogo di Raw Fury e haunadiufficiale.sarà disponibile su PC a partire dal 17 luglio e dovrebbe far parte dei giochi gratuiti del Game Pass di Microsoft per PC. Ma di cosa si tratta esattamente? Come sottolineato da PCGamer, siamo alle prese con un gioco investigativo fortemente narrativo che propone delle atmosfere neo-e che ci farà vestire i panni di un tassista che vaga per le strade di Parigi trasportando clienti e cercando di risolvere degli omicidi. Il tutto per scovare un serial killer che secondo la polizia potrebbe essere proprio il protagonista.Fatto sicuramente interessante, la soluzione si nasconde tra i clienti del tassista. ...

Eurogamer_it : Un thriller investigativo dalle atmosfere noir molto ispirate. #NightCall ha una data di uscita. #RawFury