Napoli | l’ex difensore Ruud Krol | “Koulibaly è più forte di me”

(Di giovedì 27 giugno 2019) “e’ eccezionale, non mi aspettavo una festa organizzata per i miei 70 anni e sono davvero felice di incontrare tanti vecchi amici. Ami capitava e mi capita spesso di non pagare, non solo quando ero giovane, ma anche oggi”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte,, exdell’Ajax, dele della Nazionale olandese. “La coppia Maolas-Koulibaly e’ diversa dal duo-Ferrario, anche perche’ ildi oggi gioca in maniera diversa, impossibile paragonare i due momenti storici. Koulibaly forse e’ piu’di me, perche’ io di testa non ho mai segnato”, ha detto l’olandese. “Questo e’ un anno importante per: e’ il secondo di Ancelotti. Ora il tecnico conosce la squadra alla perfezione e sa perfettamente di cosa ha bisogno questo organico. ...

