LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 27 giugno Nespoli d’ORO nell’arco!!!!

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi (27) – Gli azzurri in gara (27) – Il medaglie degli15.00: CANOA – E’ il momento dei K1 5000 metri femminili. 19 atlete in gara con Susanna Cicari 14.55 ARCO – E C’E’ L’OROOOOOOOOOO!!!!!!!VINCE!!!! 29-28 per l’azzurro in questo quinto set contro l’olandese Wijler. Settimo oro per noi in questiChampionships. Fantastico il nostro portacolori 14.51 TIRO A VOLO – Arrivano anche i nomi dei qualificati alla finali nello skeet maschile: il ceco Nydrile, danese Petersen, il britannico Llewellin, il nostro Rossetti, lo svedese Nilsson e il francese Delaunay. 14.48 ARCO – 4-4 in questo quarto set della finale per l’oro del ricurvo. Si va al quinto set che potrebbe essere decisivo 14.45 ARCO – ...

zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli in finale nell’arc… - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 27 giugno. Nespoli-Pasqualucci derby in semifinale nell’arco! -… - zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli-Pasqualucci derby… -