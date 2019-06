Come sconfiggere l’alitosi

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’alitosi, tranne nei casi clinici in cui si presentaeffetto di una malattia più grave, è un disturbo che si può facilmente debellare e prevenire. Ciò significa che non è possibile accampare scuse e dopo le prime fiatate rancide e l'alito mattutino che mette di cattivo umore si deve subito correre ai ripari. Per sistemare l’alitosi basta usare i prodotti giusti, seguire una dieta corretta e ricca d’acqua oltre a curare, naturalmente, l’igiene orale. Non si tratta di un grande sforzo perché bastano solo alcune piccole accortezze e pratiche da aggiungere a quelle a cui siamo già abituati. Il rapporto qualità prezzo è sicuramente vantaggioso visto che non ci sarà più il pericolo di essere associati all’idea di una bocca sporca, a meno che non ci si metta a imprecaremarinai sotto il ...

