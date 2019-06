Bitcoin | valore e quotazione in aumento | le ultime notizie al 27 giugno

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019)in, leal 27ha raggiunto quota 13.600 dollari nella serata di mercoledì 26, il picco massimo raggiunto ormai da tanto tempo, dopo una fase al ribasso e poi stabilizzata prolungatasi per tutto il 2018 e parte del 2019. Sono ancora lontani i record di dicembre 2017, quando BTC raggiunse quota 19 mila dollari per poi scendere a 17 mila dollari e infine scendere fino al punto più basso (3.500 dollari) a gennaio 2019. Quella toccata dalla criptovaluta tra il 26 e il 272019 resta dunque il picco più alto registrato da gennaio 2018. Al momento in cui scriviamo, tuttavia,perde 4,11 punti percentuali, quotandosi a 12.058 dollari. Un andamento negativo che però, a oggi, sta colpendo tutte le monete elettroniche.in rialzo: ecco perché Come riporta Cryptonomist, nei primi 3 mesi del 2019 il ...

