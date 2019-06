Anticipazioni Una vita | Inigo e Flora confessano di essere fratello e sorella

Un posto al sole : LEONARDO - Filippo gli farà una proposta… [Anticipazioni] : Non di rado Un posto al sole ci propone vicende che portano i telespettatori a sbizzarrirsi pensando alle più svariate ipotesi, cosa che in questo periodo sta accadendo con storyline di LEONARDO Arena (Erik Tonelli). A leggere i social network si scopre che in molti sono ancora convinti che la somiglianza di LEONARDO con il defunto Tommaso non sia affatto un caso, mentre altri metterebbero la mano sul fuoco sul fatto che potrebbe essere stato ...

Una Vita Anticipazioni : ARTURO sta per spararsi - chi lo salverà? : Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) cercherà più volte di togliersi la Vita: dopo aver scoperto di stare per diventare cieco a causa di una cataratta, il Colonnello non troverà più una ragione valida per vivere e, proprio per questo, penserà di farla finita. Tuttavia l’intervento della domestica Agustina (Pilar Barrera) e successivamente quello di Felipe (Marc Parejo) manderanno a monte i suoi ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : tutti i personaggi che presto diranno addio alla soap : Leonor, Blanca, Diego, Samuel, Arturo, Trini, Celia, scopriamo cosa costringerà questi amati personaggi della soap a dire per sempre addio ad Acacias.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2019 : anticipazioni puntata 754 di Una VITA di giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2019: Arturo vuole che Silvia gli dica se è sicura di volerlo sposare… Blanca è sotto choc per aver cercato di strappare un bambino ad una sconosciuta per strada… Ursula si reca dal piccolo Moises in convento e ci va insieme al suo complice Samuel. La Dicenta intende portare Blanca alla follia pur di prendersi il bambino… Da non perdere: diventa fan della ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 1-6 luglio 2019 : Una Scoperta Scioccante! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 1 luglio a sabato 6 luglio 2019: Diego fa una Scoperta scioccante sul figlio! Arturo ed una verità terribile! Anticipazioni Una Vita: Ursula, con l’aiuto di Cristina Novoa, manipola Blanca e le signore del quartiere. Antonito parte per Parigi senza Lolita. Samuel pianifica di rinchiudere Blanca in un sanatorio mentale! Paquito e Flora si baciano… Quali emozioni ci riserveranno i ...

Una Vita - Anticipazioni dall'1 al 6 luglio : Iñigo vuole vendere la pasticceria : Le anticipazioni di Una Vita riservano entusiasmanti novità per gli affezionati telespettatori della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio, Ursula accompagnerà Blanca sulla tomba della presunta neonata morta: la donna sarà notevolmente provata e addolorata. In seguito la Dicenta conoscerà una particolare donna convinta di aver visto la Madonna, Cristina Novoa. Successivamente tra Blanca e Cristina ...

Bitter Sweet Anticipazioni 26 giugno 2019 : Una festa di compleanno per Bulut : Nazli cerca di passare più tempo possibile con Bulut, che sente la mancanza di Ferit. La ragazza è certa che il compleanno del bambino risolverà tutto.

Dolunay - Anticipazioni dall'1 al 5 luglio : Ferit perde la causa per l'affido di Bulut : Sta riscuotendo consensi tra il pubblico italiano la soap turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", il cui titolo originale è "Dolunay". Dopo "Cherry Season", dunque, Mediaset ha deciso di portare in Italia questa Serie Tv che ha come protagonista ancora una volta Ozge Gurel, che in quest'occasione veste i panni di una giovane cuoca dall'animo buono e gentile. Anche in questa produzione, la protagonista dovrà affrontare e superare diversi ...

Una Vita - Anticipazioni : PEÑA passerà alle minacce - chi ricatterà? : Le bugie di PEÑA (Adrian Castiñeiras) emergeranno nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete già che Iñigo (Xoan Forneas) e Flora (Alejandra Lorenzo), ovviamente con la complicità di Leonor Hidalgo (Alba Brunet), scopriranno che il vero Cervera non ha mai perso la memoria e studieranno una controffensiva per impedire al “nemico” di compromettere la loro ...

Una Vita Anticipazioni 26 giugno 2019 : Silvia stanca del comportamento ossessivo di Arturo : Arturo comunica a Silvia di aver comprato un telefono ma la Reyes non è contenta e accusa il compagno di voler controllare lei ed Esteban.

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Antolina confessa i suoi crimini alla Laguna : La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. alla fine ...

Una Vita Anticipazioni : ALBA GUTIERREZ sarà LUCIA - la nuova protagonista : La terza stagione di Una Vita è quasi giunta al termine e, proprio per tale ragione, Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) stanno per uscire di scena. Prima dell’addio definitivo dei due giovani, i telespettatori avranno però l’occasione di conoscere LUCIA Alvarado (ALBA GUTIERREZ), la protagonista femminile delle prossime vicende ambientate a calle Acacias. Scopriamo come verrà introdotta la ragazza… Una ...

Una Vita/ Anticipazioni 26 e 25 giugno : Blanca fuori controllo - il gesto choc che... : Una Vita, Anticipazioni puntata 26 e 25 giugno: Silvia furiosa con Arturo per la gelosia. La storia tra il colonnello e la donna al capolinea?

