10 attività Montessori in cucina Come aiutare tuo figlio a crescere usando i fornelli

(Di giovedì 27 giugno 2019) Anche prima di compiere due anni, un bambino potrebbe fare molte cose in. Anzi, dovrebbe farle: potrebbe essere una buona occasione per il suo benessere psichico ed emotivo. Così quello che per l’adulto può sembrare un passaggio di semplice routine, per il bambino può essere un’attività tutta da scoprire, interessante e coinvolgente. Non parliamo solo di sbucciare i piselli, ma anche di seguire passo a passo una ricetta, riconoscere gli utensili giusti e saperli utilizzare correttamente. Anche prima dei due anni un bambino può imparare inlavando la frutta e la verdura con uno spazzolino da denti, travasare in diversi contenitori liquidi, farine e legumi; può mescolare l’insalata con le mani e abituarsi alle consistenze diverse. Dai tre anni può imparare a fare i gnocchi o i biscotti, ma anche ...

