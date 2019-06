WTA Eastbourne – Niente da fare per Caroline Wozniacki | la Sabalenka vince in rimonta e

sportfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La tennista bielorussa si impone in tre set e stacca il pass per i quarti di finale del torneo di, dove affronterà Kiki Bertens Arynastacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di, la tennista bielorussa si impone in tre set sucon il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Un match davvero bellissimo, iniziato alla grande dalla danese, prima di perdersi strada facendo e cedendo ai colpi dell’avversaria, brava are un set esuo l’incontro. Nei quarti lase la vedrà contro Kiki Bertens, che ha battuto in due set la tedesca Friedsam.L'articolo WTAdaper, laine vola ai quarti SPORTFAIR.

SuperTennisTv : Un'altra giornata da non perdere su #SuperTennisTV con le qualificazioni di #Wimbledon, l'#ATP e il #WTA di Eastbou… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Tennis, #Fabbiano per i quarti a #Eastbourne. #Wimbledon, 6 azzurri nelle qualificazioni #Atp #Wta - Gazzetta_it : #Tennis, #Fabbiano per i quarti a #Eastbourne. #Wimbledon, 6 azzurri nelle qualificazioni #Atp #Wta -