WTA Eastbourne – Kerber e Pliskova ai quarti | Peterson e Mertens ko in due set

(Di mercoledì 26 giugno 2019)ok ad: staccato il pass per idi finale Prosegue con facilità il percorso dial torneo WTA di. Entrambe le tennista hanno staccato oggi pomeriggio il pass per idi finale. Alla numero 5 tedesca è bastata un’ora e 19 minuti di gioco per mandare al tappeto la sua avversaria, la svedese. Il match è terminato col punteggio di 7-6, 6-0 e adesso Jerber attende di sapere chi tra Halep e Hercog sarà la sua avversaria. Vittoria facile anche per: la tennista ceca numero 3 del ranking WTA ha mandato al tappeto in appena un’ora la sua rivale, col punteggio di 6-1, 6-2.vola dunque aidi finale, dove sfiderà la vincente della sfida tra Ostapenko e Alexandrova.L'articolo WTAaiko in due set sembra essere il ...

