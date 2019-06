Vive Cosmos | HTC svela alcune nuove specifiche del suo headset VR

eurogamer

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il mondo degliVR di fascia alta si sta ampliando con Valve Index in procinto di arrivare e con HTC, che sarà completamente rivelato a breve. Per mantenere alta l'attenzione e possibilmente per non perdere terreno nei confronti dei concorrenti della VR, HTC sta lasciando filtrareprima del grande reveal, riporta IGN.Gli ultimi dettagli sul visoreti da HTC ci parlano di 6 fotocamere che offrono un tracciamento in primo piano, il design frontale con un nuovo sistema di ventilazione consente all'aria di fluire in modo che gli utenti possano stare in VR più a lungo senza affaticarsi, rimanendo più freschi. Il visore presenterà un frontalino sostituibile e il design offre comfort assoluto, consentendo agli utenti di uscire facilmente dalla realtà virtuale senza rimuovere l'.La società ha anche parlato di frame rate e di risoluzione ...

