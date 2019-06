Secret Files 2 ora disponibile su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Deep Silver è felice di annunciare che2 è orasu. È possibile acquistare il gioco suleShop. Oltre al lancio della nuovissima avventura, è orauna nuova e importante patch diTunguska che migliora enormemente alcune caratteristiche. Infine, Deep Silver ha anche rivelato che: Sam Peters porterà ancora una volta i giocatori in una straordinaria avventura, in una storia sensazionale ambientata in Africa, con protagonista il giornalista Sam.: Sam Peters sarànell’estate del 2019 per. Carestia in Africa, inondazioni nel Sud-Est Asiatico, crisi economica in Europa e guerre civili in Sud America – il mondo è sull’orlo del disastro. Nina Kalenkow sta cercando di fuggire da tutto questo – e ...