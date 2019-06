Sea Watch non si ferma all' Alt | il capitano | «Entriamo a Lampedusa | naufraghi allo

Sea Watch fa rotta verso Lampedusa : «Entriamo in Italia». La nave non si ferma all'alt della Finanza. Salvini : «Non sbarcheranno» : Alta tensione a largo di Lampedusa per la situazione della Sea Watch 3. La nave, che da 15 giorni vaga nel Mediterraneo con 42 migranti a bordo, ha deciso di forzare il blocco ed entrare nel porto di...

Sea Watch forza il blocco : entriamo in porto - i naufraghi sono allo stremo : «Adesso basta, arriviamo». C’è il sole a picco su Lampedusa quando nel primissimo pomeriggio di un mercoledì carico di tensione la comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete annuncia di aver puntato il timone verso la costa e di essere già in acque italiane. Dopo due settimane esatte in mezzo al mare con a bordo 42 migranti, tra cui 3 minori, la n...

Sea Watch - motovedette per intimare alt : 15.36 motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera stanno raggiungendo la 'Sea Watch 3', che ha deciso di forzare il blocco e di entrare nelle acque italiane per far sbarcare i 42 migranti a Lampedusa, sebbene ieri la Corte di Strasburgo lo ha vietato. Le motovedette intendono intimare l'alt alla nave della Ong tedesca battente bandiera olandese. Se non si ferma rischia il sequestro amministrativo. La nave ha preso i migranti ...

Sea Watch - Salvini : “Comandante è sbruffoncella che fa politica sulla pelle dei migranti” : “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini durante una diretta su Facebook, commentando la decisione della comandante della nave dell’ong Carola Rackete di entrare in acque italiane per far sbarcare i migranti bloccati da 13 giogni in mare. “Se ...

Sea Watch - l’appello di Giorgia Meloni al governo : “Ora affondiamo l’imbarcazione” : Dopo che la Sea Watch ha annunciato che non rispetterà le indicazioni del Viminale, dirigendosi comunque verso Lampedusa, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si rivolge al governo: "Sea Watch deve essere sequestrata, l’equipaggio deve essere arrestato, i migranti a bordo devono essere fatti sbarcare e rimpatriati immediatamente e la nave deve essere affondata".Continua a leggere

Da Lerner alla Boldrini : l'esultanza per la Sea Watch "fuorilegge" : Angelo Scarano Lerner, Bolrdini, sinistra e Pd esultano per la mossa della "capitana" della Sea Watch che ha forzato il blocco imposto dal Viminale La sinistra è già a bordo della Sea Watch. Dopo l'annuncio della "capitana" che ha forzato il blocco voluto dal Viminale, i "buonisti" esultano approvando la mossa della ong che si sta dirgendo verso Lampedusa ignorando i divieti sull'ingresso nelle nostre acque territoriali. Il primo a ...

Sea Watch 3 - Giorgia Meloni durissima : "Arrestateli tutti. E poi affondare la nave" : "E ora affondiamo la Sea Watch". Giorgia Meloni commenta così la notizia del tentativo della comandante di forzare il blocco ed entrare nel porto di Lampedusa. "Contro la volontà del governo italiano la Sea Watch vìola i nostri confini ed entra nelle acque territoriali italiane per portare gli immig

Matteo Salvini a valanga : "Mi sono rotto le palle dell'Europa e Sea Watch - non sbarca nessuno" : La Sea Watch 3 forza il blocco navale ed entra in acque italiane, verso il porto di Lampedusa. Un atto di guerra all'Italia, uno sfregio in barba alle nostre leggi, quello della ong tedesca battente bandiera italiana. E a stretto giro di posta, Matteo Salvini, risponde con una durissima diretta Face